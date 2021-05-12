Крым входит в курортный сезон без коллективного иммунитета к коронавирусу

К курортному сезону коллективного иммунитета в Крыму не добились Фото: Архив "КП"

Прививочная кампания от коронавируса в Крыму забуксовала в майские праздники. Начиная с 28 апреля и по 12 мая вакцинацию прошли 22 тысячи 476 человек, тогда как республиканский Минздрав планировал пропускать через прививочные кабинеты до 10 тысяч человек в день. В результате показатель в 174 тысячи 163 вакцинированных не дотягивает даже на пятую часть до намеченных 800 тысяч к курортному сезону. Именно такую цифру называла главный санврач Крыма Наталья Пеньковская для достижения коллективного иммунитета и дальнейшей отмены регламентирующих установок по санэпидемрежиму.

ВАКЦИНА С ЗАПАСОМ

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Крыму продлен до 1 июня. Предпосылок, что его отменят в курортный сезон крайне мало: чтобы разрешить массовые мероприятия, работу развлекательных центров и снять ограничения с общепитов и концертных залов эпидемические показатели в регионе должны демонстрировать стабильный оптимизм. А они последний месяц крутятся вокруг показателя 100 случаев в день и заставляют держать наготове 2038 коек, из которых 1593 сейчас заняты пациентами с коронавирусом и пневмониями. Еще 512 человек лечатся на дому. Причем треть заболевших — это люди в возрасте 65 лет и старше.

- У данной возрастной категории отмечается более тяжелое течение заболевания и больше риск осложнений, включая неблагоприятные и летальные исходы, - указывает министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Поэтому эта категория наиболее нуждается в вакцинальной защите.

Министр признает, что для контроля над эпидемиологической ситуацией в республике количество привитых должно быть в пять раз больше.

- Время выжидательной позиции прошло, каждый для себя примет решение для себя прийти и сделать прививку, - подчеркивает Остапенко и просит местные администрации оказать содействие главным врачам районных больниц в прививочной кампании. В распоряжении медиков 58 тысяч 689 доз «Спутника V», и пока резерв не исчерпан нет нужды обращаться в федеральный центр за добавкой. Действующих 96 прививочных кабинетов и 57 выездных бригад достаточно, чтобы удовлетворить запрос.

Мобильные прививочные пункты стоят на главных площадях Армянска, Алушты, Евпатории, Джанкоя, Керчи. В Симферополе в 5 торговых центрах открыты прививочные кабинеты и один передвижной стоит в центра города на пересечении улиц Пушкинская и Карла Маркса. Чем больше крымчан получат иммунитет к коронавирусу до высокого туристического сезона, тем меньше шансов получить всплеск заболеваемости с массовым наплывом курортников. Только в майские праздники в Крым приехали больше полумиллиона человек, летом количество отдыхающих удвоится, а то и утроится.

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВАЖДЫ

Можно, конечно, понадеяться, что курортники, в основном, приедут привитые или с устойчивым иммунитетом. Но пока для поселения в отели и курортные комплексы тест на коронавирус или антитела не требуют, а в частном секторе и подавно не следят за респираторным этикетом постояльцев, выбор у жителей Крыма не большой - сделать прививку или уходить летом в малолюдные места, где риск поймать инфекцию равен нулю.

За крепостью санитарных границ полуострова бдит Роспотребнадзор. За неделю в Крым не допустили въезд 89 человек, у которых либо не было ПЦР-теста на коронавирус, либо он был просрочен. Иностранные граждане с 1 мая обязаны дважды сдавать тест - один раз за 72 часа до въезда в Крым и второй в течение пяти суток по прибытии. Минувшая неделя показала, что требование не лишнее - у четверых прибывших из Украины и одного гражданина Франции нашли COVID-19. Еще 18 человек получили штраф за отсутствие второго теста на 230 тысяч рублей в общей сумме.

- Сейчас в суды переданы 12 протоколов на граждан, которые не предоставили данные повторной диагностики, - уточняет замруководителя управления Росптребнадзора Дмитрий Крутиков. - Один гражданин, который прибыл из Великобритании, находится в самоизоляции под контролем правоохранительных органов до повторной сдачи анализа.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму подтверждено 41 тысяч 679 случаев COVID-19. Справились с болезнью 38 тысяч 457 человек. Умерли 1 тысяча 269 пациентов.

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