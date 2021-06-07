Закрылся пункт пропуска «Перекоп»: Как попасть в Крым из Украины

С мая расширился круг близких родственников, к которым могут въезжать иностранные граждане. Фото: Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму

С 7 июня власти Украины в одностороннем порядке решили временно закрыть пункт пропуска «Чаплынка» («Перекоп» с крымской стороны), который находится на границе с полуостровом.

По информации пресс-службы обладминистрации Херсонской области, приостановка работы будет временной - всего на две недели. Это связано с проведением ремонтных работ на контрольно-пропускном пункте выезда «Чаплынка».

Другие пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак» продолжают работать в штатном режиме. Но пересечь границу с 18 мая можно по новым правилам, так как вступило в силу распоряжение правительства РФ № 1291-р.

КАК ПОПАСТЬ В КРЫМ ИЗ УКРАИНЫ

Если раньше границу можно было пересекать очень узкому кругу лиц, то с мая этот список расширили.

- Расширен круг близких родственников, к которым могут въезжать иностранные граждане в связи со смертью или по уходу: супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, - отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Увеличился и круг членов семьи, к которым смогут приехать граждане соседнего государства, пересекая крымскую границу. Так, украинцы могут приехать в гости к близким родственникам - супругам, родителям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам, а также усыновителям и усыновленным.

В перечень оснований для выезда добавилось наличие недвижимости за границей, но только при условии, если на нее есть документы.

К обязательным условиям пересечения также добавился двойной ПЦР-тест на коронавирус. Все украинцы, как и другие иностранцы, должны два раза пройти обследование на ковид. Первое - в течение первых трех дней с момента прибытия, а второе - по истечению пяти дней с момента пересечения границы. Оба результата будут размещены на сайте Госуслуг. За непредоставление данных можно заплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП.

КОНКРЕТНО

Уточнить интересующие вопросы, связанные с пересечением границы, можно по телефонам 8(3652) 77-16-71,

8 (3652)77-16-73.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правила пересечения границы Украина-Крым: расширен список родственников для въезда

«Комсомолка» узнала, как изменились правила пересечения границы Украина-Крым (подробнее)

С мая меняются правила въезда в Крым из-за границы

Тест на коронавирус придется сдавать дважды (подробнее)