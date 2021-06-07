Украина закрыла пункт пропуска «Перекоп» на границе с Крымом

В конце мая правила пересечения границы Крыма с Украиной немного изменились Фото: Архив "КП"

С 7 июня Киевские власти решили в одностороннем порядке закрыть пункт пропуска «Чаплинка» («Перекоп») на границе с Крымом, сообщили в администрации Херсонской области.

Он закроется на две недели из-за проведения временных ремонтных работ, но другие пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, в конце мая правила пересечения границы Крыма с Украиной немного изменились, так как вступило в силу распоряжение правительства РФ № 1291-р. В перечне расширился круг близких родственников, которые могут въезжать на территорию полуострова.

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