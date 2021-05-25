Правила пересечения границы Украина-Крым: расширен список родственников для въезда

Расширен круг членов семьи, к которым могут въезжать иностранцы. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму

Ограничения по пересечению границы РФ, введенные из-за пандемии коронавируса, действуют больше года. Конечно, это усложняет передвижение тех, кто хочет попасть в Крым из Украины и обратно. С 18 мая правила пересечения границы Крыма с Украиной немного изменились, так как вступило в силу распоряжение правительства РФ № 1291-р.

- Расширен круг близких родственников, к которым могут въезжать иностранные граждане в связи со смертью или по уходу: супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, - уточнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Кроме того, расширен круг членов семьи, к которым могут въезжать иностранцы, пересекая границу РФ. В частности, украинцы могут приехать в гости к супругам, родителям, детям, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, усыновителям и усыновленным.

НА КАКИХ УСЛОИЯХ КРЫМЧАНЕ МОГУТ ВЫЕЗЖАТЬ В УКРАИНУ

С 18 мая расширен круг членов семьи, к которым могут выезжать за границу граждане РФ. Это супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные. Кроме того, можно ехать за рубеж по причине смерти или ухода за супругом (супругой), детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, усыновителями или усыновленными.

Кроме того, основанием для выезда из России является наличие за границей недвижимости, на которую есть документы.

ВАЖНО

С 1 мая украинцы, как и другие иностранцы, должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение первых пяти дней с момента пересечения границы РФ. Оба результата нужно загрузить на портал Госуслуг.

КОНКРЕТНО

Если у вас остались вопросы относительно пересечения границы Крыма с Украиной, обратитесь в Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым по телефонам 8(3652) 77-16-71, 8 (3652)77-16-73.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как попасть в Крым из Украины: На границе введены новые правила въезда для иностранцев

С 1 апреля для пересечения границы гражданам нужно иметь определенные документы (подробнее)

В Погрануправлении изменили правила въезда иностранцев в Крым

Документы об оздоровлении теперь не являются основанием для пересечения границы (подробнее)