Курорты Крыма не выдержат еще один локдаун

Закрыть туристов в номерах или вернуть деньги за испорченный отдых не сможет ни один отель Фото: Анна КИРИЕНКО

Индустрия гостеприимства Крыма не готова к введению ограничений из-за коронавируса. Экономические и репутационные потери для курорта грозят быть катастрофическими, а сумма невозвратных средств за уже оплаченный отдых исчисляются сотнями миллиардов рублей, уничтожающих отрасль на корню.

- Мы загружены по-полной, бронь глубокая, а деньги вернуть не сможем, - уверен вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Никаких ограничений не должно быть. Надо обеспечить за счет государства тестирование, и пусть отдыхают на территории отеля сколько угодно.

Ограничения на массовые мероприятия, на заполняемость объектов общепита и зрительных залов продолжают действовать в регионе до 1 июля. Если меры будут ужесточать вплоть до работы ресторанов и кафе исключительно на вынос, регулирования количества людей на пляжах, запрета на развлекательные мероприятия, то это обернется в конечном итоге социальным взрывом.

- В Ялте сейчас продано 99% мест во всех гостиницах. И как людям, которые купили путевки, сказать, что они не могут пойти в аквапарк, на пляж или в ресторан? - вопрошает директор по маркетингу «Массандровского пляжа» Мария Есауленко. - Это технически невозможно выполнить.

В июле прошлого года на пляже Ноофедоровки яблоку было негде упасть, но к вспышке коронавируса это не привело Фото: Архив "КП"

Накануне Минкурортов и туризма Крыма напомнило отелям о необходимости взять на себя обязательства соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму, как было год назад. В противном случае объекту грозят штрафные санкции за нарушение указа главы региона о введении режима повышенной готовности.

- Для обеспечения проведения безопасного курортного сезона министерством, как и в прошлом году, проводятся мониторинговые рейды с целью контроля соблюдения этих требований - наличие рециркуляторов, разметки, масочного режима в помещениях. А также выявляется потребность в организованной вакцинации персонала объекта размещения, - уточнили в Минкурортов. - На сегодня более 7 тысяч сотрудников санаторно-курортной сферы Крыма прошли вакцинацию централизованно, не считая тех, кто сделал прививку в частном порядке.

Крупные объекты размещения, помимо вакцинирования персонала, соблюдения респираторного этикета и дезинфекции, ввели тестирование гостей, чтобы избежать вспышки вируса на территории. По словам генерального директора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна, тестирование на антиген к коронавирусу при заезде позволило в прошлом году исключить более 30 случаев, когда инфицированный человек мог заселиться в отель и распространить инфекцию.

- При четком соблюдении норм дезинфекции и социального дистанцирования необходимости в новых ограничениях нет, - уверен Саруханян. - Мы ввели более 100 мероприятий на территории комплекса, которые позволили избежать заболеваний, хотя за это время у нас отдохнули более 65 тысяч человек. С учетом 8-миллионного туристического потока, который ожидается в Крыму по итогам года, любые попытки ввести ограничения в курортной отрасли приведут к смещению продаж из легального в нелегальный сектор. Так было в прошлом году, когда официальные объекты размещения не работали с апреля по июль, а частный сектор арендного жилья был забит гостями из Москвы и Санкт-Петербурга. Если не ограничивать транспортное сообщение между регионами, любые запреты не смогут противостоять распространению коронавируса, а лишь подорвут экономический базис законопослушных предприятий отрасли гостеприимства.

Напомним, сегодня Общественная палата Крыма соберется на расширенное заседание в связи с ухудшением эпидемической ситуации с COVID-19. По итогам будет принято решение о дополнительных ограничительных мерах в регионе для профилактики распространения коронавируса.

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