Курортам Крыма грозит локдаун из-за распространения коронавируса

На весь ЮБК один мобильный пункт работает в выходные на площади перед администрацией Ялты. Фото: администрация Ялты

Количество заболевших коронавирусом в Крыму за неделю выросло на треть. Еще в начале июня ежедневные показатели не превышали ста новых случаев в день, а сегодня уже приближаются к полутора сотням.

Количество госпитализированных с коронавирусом и пневмонией выросло вдвое. Сейчас лечение в условиях стационара проходят 1752 человека при том, что еще две недели назад из 2 048 коек было занято 1 576 человек. В половину увеличилось количество пациентов на амбулаторном лечении - с 247 до 563. Главной причиной распространения инфекции в Минздраве Крыма называют низкие показатели вакцинирования.

- Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% населения полуострова - это более 900 тысяч человек, - подчеркнули в Минздраве. - На сегодняшний день против новой коронавирусной инфекции привито 265 тысяч 183 человека, из них 197 897 получили второй компонент вакцины. В неделю вакцинацию проходят около 50 тысяч человек.

Неделю назад показатели вакцинации составляли 252 тысяч 146 человек первый компонент и 182 тысячи 301 полный цикл. До 50 тысяч привитых Крыму еще далеко. Но ситуация может изменится с введением ограничительных мер из-за распространения инфекции.

- Обстановка не очень хорошая, - цитирует «Крым 24» источник в местном правительстве, знакомый с ситуацией. - В ковидных госпиталях все больше пациентов, есть вероятность того, что снова некоторые больницы начнут перепрофилировать под инфекционные. Роспотребнадзор предлагает ввести драконовские меры, вплоть до того, чтобы ограничить посещение пляжей, закрыть общепит и так далее.

При туристическом потоке в 8 миллионов отдыхающих и 99-процентной загрузке отелей подобные меры будут означать экономический крах курортной отрасли - вернуть деньги не желающим провести отпуск безвылазно в номере отельеры не смогут, рестораны обанкротятся, а республиканская казна не досчитается миллиардов рублей налогов. Выходом в этой ситуации является выработка коллективного иммунитета к коронавирусу, что возможно только с помощью прививки.

Напомним, медики рекомендуют в обязательном порядке прививаться лицам в возрасте 60 лет и старше. В приоритете медицинские, педагогические и социальные работники, сотрудники транспортных предприятий и общепита. Для вакцинации трудовых коллективов с выездом на место организовано 57 бригад.

Чтобы ускорить темп количество стационарных пунктов вакцинации увеличили до 120, а мобильные открыли на железнодорожном и автобусном вокзалах Симферополя. Для проведения вакцинации необходим паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС или полис ОМС.

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