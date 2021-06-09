Маркетинг или толк: Как восстановиться после коронавируса в санатории и не подорвать здоровье

Просто прогуляться вдоль берега моря или подняться в горы не достаточно, чтобы поправить здоровье после коронавируса Фото: Анна КИРИЕНКО

Целебность крымского морского климата, его эффективность в лечении множества заболеваний, мировая известность методик и исторические факты избавления от недугов - все это сделало Крым всесоюзной здравницей и до сих пор активно используется в продаже отдыха на полуострове. Сомнений в том, что отпуск на курорте дарит здоровье, нет никаких. Но можно ли с такой же легкостью говорить о восстановлении организма после перенесенного коронавируса и предлагать общеукрепляющий курс как программу реабилитации - вопрос отнюдь не праздный.

ТРЕНД НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Курс восстановительного лечения после COVID-19 предлагают не только в крымских санаториях. Это стало мейнстримом на межсезонье и перешло на летнюю компанию отпусков.

- Все оседлали тему постковидной реабилитации, - подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. - Но, зачастую, за этим не скрывается ничего нового. Просто «приезжайте к нам, у нас постковидная реабилитация». Безо всяких процедур, направленных действительно на реабилитацию после коронавируса. На мой не просвещенный взгляд, эта реабилитация предполагает целый диапазон очень разных вещей. И на фоне такого продвижения Крым несколько потерялся.

Санаторно-курортный сектор в Крыму по итогам раннего бронирования в летний сезон показывает плюс 10-15%. Нельзя сказать, что рост достигнут за счет продажи путевок желающим восстановиться после COVID-19. Скорее, санатории получают свою часть туристического потока на фоне общего роста спроса на отдых и повышения цен.

Утвержденной Минздравом РФ программы реабилитации после коронавирусной инфекции нет. Есть лишь рекомендации по восстановлению здоровья таких пациентов. Для потребителя это означает одно - ответственность за результаты санаторно-курортного лечения несет он сам.

ПОПАСТЬ В ОКНО

Большинство программ реабилитации после коронавируса мало чем отличаются от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем: кислородный коктейль, физиотерапевтические процедуры, массаж, соляная комната, ингаляции и умеренные физические нагрузки. Общий укрепляющий эффект от такого комплекса возможно и будет, но восстановление после COVID-19 вряд ли.

Во-первых, для этого есть очень небольшой период «терапевтического окна», который составляет от 2 до 4 месяцев после выписки из больницы. Во-вторых, необходимо соблюдать преемственность лечения в стационаре и в условиях санатория.

- Мы программу корректируем по клиническим показаниям в зависимости от тяжести пересеянного заболевания, - поясняет врач-физиотерапевт санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA Наталья Таранец. - При этом диагностический блок обязательный: экспресс-тесты на антиген, консультация узких специалистов, исследование крови, КТ, УЗИ, ЭКГ, дуплекс-сканирование сосудов ног, спирография. Без этих результатов курирующий врач не сможет назначить программу лечения.

Причем медики говорят о том, что в реабилитации нуждаются все: перенесшие заболевание легко, в средней степени, и тяжелые больные. Уже появился термин лонг-ковид, когда последствия перенесенного вируса проявляются в течение года. Поэтому разработка методики реабилитации выходит в разряд государственных задач, чтобы не получить нетрудоспособное население на пенсии по инвалидности.

ВИРУС С НАМИ

- Нам от этой инфекции не уйти и она примет какой-то вид - будет самостоятельным вирусом, или мутирует в грипп, - считает главврач санатория им. Кирова Владимир Уколов. - Но мы должны быть всегда на чеку, наши программы должны развиваться в направлении предупреждения инвалидизации населения.

В санатории им. Кирова разработали ряд направлений по восстановлению организма пациентов, перенесших ковид. Они получили одобрение Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ, Новосибирского научно-исследовательского центра и НИИ им. Сеченова в Ялте.

Прежде всего, речь идет о восстановлении сердечно-сосудистой системы и предотвращении образования тромбов, для чего используется высоко технологическая лазерная терапия. Для восстановления дыхательной системы используется оксибаротерапия - лечение кислородом под повышенным давлением после отравлений вредными газами. Чтобы ускорить кровообращение применяют сухие углекислые ванны в специальных боксах и аппликации иловой грязи Сакского озера.

- Программы из сборной солянки - это не правильно, - уверен Уколов. - Разве можно делать ингаляции людям, перенесшим ковид? Если мы не дай бог посадим их в соляную комнату и начнем ингалировать теми же ароматическими маслами, то будет раздражение легких, которые и без того пострадали. Я категорически запрещаю делать ингаляции и дыхательную гимнастику, пока не будет восстановления. Иначе может развиться эмфизема легких. Подход должен быть профессиональным.

Маркетинг и научный подход находятся в разных временных коридорах. Первый требует молниеносной реакции на спрос путем формирования предложений, второй - сбора, анализа информации, исследований, клинических испытаний. Каждая рекомендация, чтобы иметь право называться профессиональной, должна пройти несколько этапов, прежде чем применяться на практике.

Еще на рубеже XX века на Южный берег Крыма за излечением от туберкулеза ехали все - в то время Ялту называли «город веселия и смерти», поскольку большая часть гостей умирала от чахотки, не находя спасения в морских ингаляциях.

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