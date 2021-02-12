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Программы восстановления после коронавируса запустили 40 санаториев Крыма

Еще 10 здравниц разрабатывают комплекс реабилитации
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Курс реабилитации после коронавируса базируется на методиках советской курортологии

Курс реабилитации после коронавируса базируется на методиках советской курортологии

Фото: Анна КИРИЕНКО

Программы восстановления здоровья после перенесенного коронавируса запустили 40 санаториев Крыма. Еще 10 объектов разрабатывают комплекс реабилитации от COVID-19.

- Программы рассчитаны от 7 до 21 дня и включают диагностику, реабилитацию, как специфическую так и не специфическую, дозированные физические нагрузки, тренажеры, ингаляции и авторские методики применения сакских грязей, - уточнил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.