Программы восстановления после коронавируса запустили 40 санаториев Крыма

Курс реабилитации после коронавируса базируется на методиках советской курортологии Фото: Анна КИРИЕНКО

Программы восстановления здоровья после перенесенного коронавируса запустили 40 санаториев Крыма. Еще 10 объектов разрабатывают комплекс реабилитации от COVID-19.

- Программы рассчитаны от 7 до 21 дня и включают диагностику, реабилитацию, как специфическую так и не специфическую, дозированные физические нагрузки, тренажеры, ингаляции и авторские методики применения сакских грязей, - уточнил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.