Нерабочая неделя ноября увеличит турпоток в Крым не более, чем на 20%

Обязательное тестирование для въезда отработано в Севастополе Фото: Михаил ПАТЛИС

Нерабочая неделя, объявленная указом президента РФ с 30 октября по 7 ноября, увеличит туристический поток в Крым не более, чем на 20%. Такое мнение в комментарии КП-Крым озвучила региональный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Стамбульникова.

- Как практик могу предположить, что спрос вырастет на 20% и не более, - отметила она. - Многие не хотят уезжать далеко, чтобы в случае необходимости быстро вернуться домой. И в эту неделю внезапных выходных туристический поток прогнозируется за счет внутрирегионального перемещения - жители Симферополя отправятся в Севастополь, евпаторийцы съездят в Ялту, а феодосийцы - в Саки. За эти 7 лет в Крым из других регионов перебралось много людей, и они практикуют туры выходного дня. Глобального потока с материка мы не ждем.

Ограничения в виде ПЦР-тестов, QR-кодов и справок об антителах, скорее, переместят турпоток в теневой сектор и арендное жилье, чем сократят количество людей, решивших провести нерабочую неделю на полуострове. Проверить соблюдение требований можно только в официальных объектах размещения, тогда как гостевые дома и съемные квартиры не попадают под надзор проверяющих.

- Туристы едут, но из гостиниц они уходят в частный сектор, - подчеркнула Стамбульникова. - Но дело даже не в этом - всплеск заболеваемости нам дают не туристы, а полное игнорирование санэпидрежима в транспорте и иных общественных местах. В моем коллективе привиты 80% сотрудников, остальные каждую неделю сдают тест, поскольку состояние здоровья не позволяет сделать прививку. Не думаю, что в транспортных предприятиях такой же порядок.

Сегодня ряд центральных информационных агентств со ссылкой на собственные источники сообщили о готовящихся в Крыму жестких коронавирусных ограничениях в связи с возможным наплывом отдыхающих. Среди них — обязательное ПЦР-тестирование, поселение в гостиницы только при наличии QR-кодов. По данным тех же источников, после объявления длинных выходных в крымских объектах размещения вырос уровень бронирования на первую неделю ноября.

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