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Здоровье20 октября 2021 13:27

В Крыму намерены ввести жесткие ковидные ограничения для туристов

К ноябрьским праздникам ожидается наплыв отдыхающих
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму могут ввести жесткие ковидные ограничения к ноябрьским праздникам

В Крыму могут ввести жесткие ковидные ограничения к ноябрьским праздникам

Фото: Виталий ПАРУБОВ

К ноябрьским праздникам в Крыму намерены ввести жесткие коронавирусные ограничения в связи с возможным наплывом отдыхающих в регионе.

- Основная задача - разорвать цепи заражения коронавирусом. Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных, – цитирует Интерфакс своего собеседника.

Какие именно планируется ввести ограничения пока непонятно, однако они будут достаточно жесткими, особенно для прилетающих и приезжающих.

Напомним, ежедневно в Крыму растет суточный прирост заболевших коронавирусом. Только за последние 24 часа в республике выявили 612 новых заболевших. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации крымское управление Роспотебнадзора ввело обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей.

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