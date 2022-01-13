QR-коды в Крыму с 17 января 2022 года: где нужны и сколько будут действовать

Ранее глава Крыма отменял предъявление QR-кодов до 20 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за роста заболеваемости коронавирусом по всей России в Крыму решили вернуть обязательное предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации для того, чтобы свободно посещать общественные места. Рассказываем, как будут работать QR-коды в Крыму с 17 января.

Согласно указу о режиме повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса главы Крыма Сергея Аксенова от 13 января, отмену кодов решили прекратить на три дня раньше.

В новой редакции указа сообщается, что пропускной режим в торговые центры, кафе, рестораны, SPA-салоны, фуд-корты, парикмахерские, сауны, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы и прочие места общественного посещения по предъявлению QR-кодов возобновляется с 17 января.

Ранее QR-коды в Крыму не нужно было предъявлять до 20 января. За последние сутки количество заболевших коронавирусом составило 94 заболевших. При том, что 12 января было зарегистрировано 78.

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