Греет собака Сталина: как житель Ямала зимует в свадебном чуме в Крыму

Максим Крячко и Маринус. Фото: Максим Крячко/VK

Крымский полуостров в этом январе трудно назвать южным краем. Снег, дождь, мороз и гололед – вот такой неуютный комплект в подарок от матушки Зимы. Лишний раз за порог выходить не хочется, а уж мысли, чтобы пойти в горы с ночевкой в палатке и вовсе в голову не приходят. Но есть в Крыму экстремалы, которые круглый год живут на лоне природы в легких конструкциях. В окрестностях Судака жесткому морскому ветру и вполне зимней метели отчаянно противостоит настоящий чум - хлипкий на первый взгляд конический шалаш из жердей, покрытый пологом.

ШАЛАШ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Максим Крячко много лет проработал тележурналистом на Ямале. Фото: Максим Крячко/VK

Хозяин невиданного для здешних широт жилища 44-летний Максим Крячко большую часть жизни прожил на Севере. На телевидении в новостях отработал 20 лет. Но в какой-то момент решил все круто изменил. Побывал в Крыму, влюбился в полуостров, а тут еще и под сокращение на работе попал. Компания пособие за полгода выплатила, а это немалые деньги. Журналисту предлагали трудоустройство, но он собрал пожитки и полетел на юг. Свободен, как птица: в разводе, сын, готовится в Вуз поступать, бывшая жена обзавелась новой семьей. Родители поначалу удивились, но поддержали.

- Почему чум? А почему бы и нет?! Оценил все его достоинства, когда вел личный проект и кочевал с оленеводами по тундре. Тем более что есть разные модификации есть – летние, осенние, зимние, - рассказал КП-Крым Максим Крячко.

Жилище обошлось в полмиллиона рублей вместе с доставкой. Транспортники содрали три шкуры за негабаритный багаж, ведь в комплект входит 51 шест из лиственницы, длина которых доходит до семи метров.

- В Крыму такого дерева не найти. Лиственница со времен теряет в весе, но остается такой же прочной. Вот и пришлось раскошелится на перевозку, - объяснил собеседник.

Да и вообще – это не просто палки для основы чума, а отдельная история.

- Им не меньше 80 лет. Хозяйка чума – потомок хантыйской княжеской династии Тайшиных готовила жилище к свадьбе своей дочери, - уточнил Максим.

Но если шестам возраст только на пользу, то про полог-холст, который на них закреплен, нельзя так сказать.

В первый же день зимы, 1 декабря 2021 года, чум разорвало – полог от сильного ветра разошелся по швам.

Жердям хоть бы хны, только чуть с места сдвинулись, потому что шторм умудрился раскидать в стороны 30-40 килограммовые камни, которыми был с улицы обложен низ жилища.

Дыры же в «стенах» - места порыва пришлось наспех латать нитками и затягивать пленкой.

Но смельчак в ближайшее время справит новоселье. Подписчики в соцсетях, узнав про беду, помогли финансово. И Максим с нетерпением ждет посылку, чтобы поменять полог. Современное покрытие, которое отвечает всем запросам капризного южного климата, ярко-оранжевого цвета, поэтому жилище станет похожим на огромный апельсин необычной формы.

ВМЕСТО ПЕЧКИ – СОБАКА СТАЛИНА

У Максима Крячко много друзей на Севере, обзавелся он товарищами и на Крымском полуострове, которые его всячески поддерживают.

Рядом же неотлучно находится, помогая выжить в лютую крымскую зиму, четырехлапый соратник - черный лохматый пес, нешуточного калибра.

- С детства мечтал о русском черном терьере. И вот на день рождение мама подарила породистого щенка из питомника в Краснодаре. Большой я уже, 44 года исполнилось! – подтрунивает экстремал над самим собой. – Маму зовут Марина, вот и псу дал кличку – Маринус.

Собака Сталина, так иногда зовут представителей породы русский черный терьер, которую вывели в СССР по личному приказу Иосифа Виссарионовича, охраняет своего хозяина от непрошенных визитеров, будь то животное или человек. Ночью Маринус исполняет еще и роль грелки – укладывается в ногах хозяина, который вместо пижамы надевает на себя несколько курток, а сверху еще набрасывает шкуры северного оленя.

Охрана, обогрев, и что немаловажно для одинокого человека – верный товарищ, с которым всегда можно поговорить.

Но в Крыму, когда приходят морозы совсем без благ цивилизации не обойтись. Вот в чуме и появился газовый баллон, чтобы вскипятить чай, приготовить нехитрый обед.

ДОЖИВЕМ ДО ТЕПЛА

Зимний Крым непохож на курорт, к которому привыкли гости с материковой части России.

- Летом куда проще было, - отметил экстремал. – Обтянул шесты сеткой, получился летний чум, который не пустовал. Взрослые приходили на посиделки с гитарой, различные тренинги, детвора на мастер-классы по ловцам снов. Отдыхающих много, а среди очень много интересных и талантливых людей.

Зимой безлюдно, никаких гостей. Да и в магазин или за водой сам лишний раз не пойдешь. До цивилизации идти почти час по узкой дорожке, которую в народе из-за обваливающихся глинистых краев, прозвали тропинкой Смерти. В два счета вниз сорваться можно. Высоко, костей не собрать.

- Скоро февраль, солнышко пригреет, - не унывает бесстрашный мужчина. – В новом чуме буду жить, а в старом хочу открыть музей Севера. Назвать можно просто и доходчиво – «В гостях у чукчи». Часть экспонатов уже в наличии, чего не хватает соберу, вот и клич в инете бросил, а рассказать о Ямале мне есть что, столько лет за Полярным кругом прожил. Но это проект не коммерческий – вход в музей свободный для всех желающих.

Но Максим не жалеет о своей чумовой затее. КП-Крым журналист-экстремал признался, что пока не хочет возвращаться в систему.

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