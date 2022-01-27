Глава РК Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Руководитель Республики Крым обозначил точку своего зрения о помощи самопровозглашенным республикам Донбасса.

- Полностью поддерживаю инициативу партии «Единая Россия» о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает, - такой пост появился на странице Сергея Аксенова в соцсети «ВКонтакте».

Так глава республики отреагировал на предложение секретарь генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

- Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, - заявил политик.

Соответствующее обращение от партийной фракции Государственной Думы восьмого созыва было направлено в Правительство Российской Федерации.

В настоящее время страны члены НАТО совместными усилиями, как говорят в народе, вскладчину оснащает войска Украины различным вооружением. Например, в незалежной не отказались от американские противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin, бронекатеров Island, турбовинтовых бразильских легкие штурмов Embraer. Недавно США решили «подарить» Киеву боевые вертолеты Ми-17, которые были куплены у России для действий в Афганистане. И этот список можно продолжить.

Великобритания в свою очередь предоставила незалежной бронетранспортеры, бронеавтомобили, солидную партию самонаводящихся ракет «воздух-земля» Brimstone и т.п. Свою лепту в укрепление украинской армии внесли Литва, Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия.

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