Стала известна судьба крымского инкассатора, укравшего 39 миллионов рублей

Преступник продумал схему похищения денег совместно со своей сожительницей Фото: Илья СМИРНОВ

Белогорский районный суд вынес приговор водителю инкассаторской машины, похитившему 39 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, инкассатора приговорили к реальному сроку лишения свободы, а его сообщницу - к условному.

- Водитель проведет 4 года и 2 месяца в колонии общего режима, его сообщница осуждена к условному осуждению на трехлетний срок, с трехлетним испытательным сроком. В ходе судебного заседания подсудимые свою вину в совершении данного преступления полностью признали, - отметили в пресс-службе Белогорского суда.

Инцидент произошел 1 сентября прошлого года. Двое сотрудников инкассаторской службы несли дежурство в Белогорске. В салоне спецмашины лежало несколько мешков с деньгами в общей сумме 39 миллионов рублей. Когда возникла необходимость заехать на автозаправку, один из инкассаторов остался следить за купюрами, а второй отправился на кассу.

По возращению напарник преступника не обнаружил ни его, ни служебного автомобиля и вызвал полицию. Сотрудники МВД через несколько часов нашли в саду недалеко от АЗС брошенную машину, в салоне которой были вскрытые мешки для денег. Основным подозреваемым сразу стал водитель инкассаторского автомобиля.

Как выяснилось позже, преступник продумал схему похищения денег совместно со своей сожительницей.

- Мужчина с целью инсценировки нападения на инкассаторский автомобиль хранившиеся при нем восемь патронов поместил на пол кабины служебного автомобиля. Завладев похищенными деньгами, сообщники приехали в Судак, где водитель оплатил такси, передал порядка 19 миллионов сожительнице, оплатил приобретение продуктов питания и номер в гостинице, - уточнили в пресс-службе суда.

Преступников задержали на следующий день. Инкассатор планировал выехать за пределы Крыма, но был схвачен полицейскими в Керчи. Сожительница мужчины же уехала в Симферополь.

Как добавили в пресс-службе крымской прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия сообщников признали виновными в совершении преступлений по статьям «Присвоение имущества», «Незаконные хранение, перевозка и ношение боеприпасов», а также «Пособничество в присвоении».

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