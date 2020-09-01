В Крыму инкассатор украл из служебной машины 40 миллионов рублей

Брошенную инкассаторскую машину нашли в заброшенном саду. Фото: Архив "КП".

Двое сотрудников инкассаторской службы несли дежурство в одном из городов Крыма. В салоне спецмашины лежало несколько мешков с деньгами, но мужчины решили сделать остановку на автозаправке. Одни из инкассаторов отправился внутрь АЗС, а второй остался следить за купюрами. Каково же было удивление мужчины, когда по возвращению к служебному авто он не увидел ни машины, ни своего напарника.

Действуя по инструкции, инкассатор вызвал полицию. Сотрудники МВД уже через несколько часов нашли служебную машину, в салоне которой были вскрытые мешки для денег. Авто было брошено в заброшенном саду буквально в километре от АЗС, где один из инкассаторов последний раз видел своего напарника.

Подозрения пали на сотрудника службы. Когда бойцы МВД и ФСБ его задержали, то нашли при нем часть украденных денег. Остальную сумму обнаружили в доме инкассатора. Всего мужчина украл около 40 миллионов рублей.

Против жителя Крыма возбудили уголовное дело по статье «кража». Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф, сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации КП-Крым, ограбление инкассаторской машины произошло в городе Керчь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год модница вынесла из дома своей подруги люксовые вещи на 300 тысяч

Жительница Симферополя не могла поверить, что брендовые вещи ворует ее знакомая (подробнее)

Трое кавказцев украли из кафе в крымском селе сейф с деньгами, но разбились в ДТП

Водитель погиб на месте, один пассажир в больнице, еще одного задержали на месте аварии (подробнее)