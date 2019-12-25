Трое кавказцев украли из кафе в крымском селе сейф с деньгами, но разбились в ДТП

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-25T11:51:25+03:00

Водитель погиб на месте, один пассажир в больнице, еще одного задержали на месте аварии

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Утром 22 декабря в полицию обратилась жительница села Источное Красноперекопского района и рассказала, что кафе, где она работает администратором, ограбили.

Воры смогли отогнуть металлопластиковую дверь, пробраться в помещение и вытащить сейф, в котором было 300 тысяч рублей.

Как удалось выяснить КП-Крым, охранника в заведении не было. Видимо, владелец слишком доверял сигнализации, которая не сработала. Ни видео с камер наблюдения, ни опрос местных жителей не помогли полицейским узнать, кто стоит за кражей.

Но в этот же утро, около 6.00, в районе села Крымская роза Белогорского района вылетел в кювет и перевернулся ВАЗ-1118 с тремя уроженцами Северной Осетии. Водитель погиб на месте, но в машине было еще два человека, а на заднем сидении лежал тот самый сейф, который приятели оторвали от барной стойки в кафе.

Мужчины просто не смогли открыть железный ящик с деньгами, именно поэтому и решили вывезти его в укромное место, чтобы распилить и достать наличные.

Однако и этого им сделать не удалось. Одного из них, 28-летнего жителя Владикавказа, с двумя переломами, ушибами и ссадинами после аварии доставили в больницу. Второго попутчика, который уже имел судимость, задержали примерно в 10 километрах от места ДТП.

Сегодня пострадавшие в аварии воры находятся в руках правоохранителей, которые и решат их дальнейшую судьбу.

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ИСТОЧНИК KP.RU