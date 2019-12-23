2019-12-23T14:10:14+03:00
Происшествия

Один погиб, трое пострадали: Два ДТП в Белогорском районе

В обоих случаях водители не справились с управлением авто
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

На трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза Белогорского района водитель легковушки не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, в этой аварии один человек пострадал, а один, к сожалению, погиб. Пострадавшего передали скорой помощи.

Похожий случай случился на трассе «Нижнегорский-Симферополь», где водитель «ВАЗ-21014» также не справился с управлением и перевернулся.

В этой аварии все остались живы, пострадавших 39-летнего водителя и 46-летнего пассажира передали скорой, один из них от госпитализации отказался.

Ранее КП-Крым писала, что под Симферополем мужчина врезался в столб и погиб на месте от травм.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевозчик опубликовал видео, как поезд "Таврия" отправляется в Севастополь
Представлен рейтинг медицинских организаций в Крыму
Стало известно, какая погода ждет крымчан в предновогоднюю неделю
Кот Мостик проверил железную дорогу через Керченский пролив
Аксенов соскучился по романтике поездов дальнего следования
Крымстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол
Поезд из Санкт-Петербурга в Крым уже отправился
Путину доложили о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов
Один погиб, трое пострадали: Два ДТП в Белогорском районе
Путина попросили включить в ФЦП электрификацию крымской железной дороги
В Симферополе 11-летний мальчик убежал от пенсионера, который предлагал ему секс
Миллион артефактов: На стройке Крымского моста нашли скелет древнего кита и античную усадьбу
Симферопольцам вернули маршрут №9 «7 горбольница - Аэрофлотский»
Погиб на месте: под Симферополем водитель врезался в бетонный столб
Аксенов назначил Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма
Крымчанка отправится в колонию за кражу денег и более 300 овец
Любовь не только к инженерии: ВИК объединяет сердца
Крымский мост: В одном видеоролике показали 4 года возведения железнодорожной части
Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
Пожары и ДТП в Крыму унесли жизни 6 человек
Браконьер из Севастополя отработает 200 часов за то, что ловил рыбу сетями