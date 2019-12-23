Один погиб, трое пострадали: Два ДТП в Белогорском районе

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-23T14:10:14+03:00

В обоих случаях водители не справились с управлением авто

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На трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза Белогорского района водитель легковушки не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, в этой аварии один человек пострадал, а один, к сожалению, погиб. Пострадавшего передали скорой помощи.

Похожий случай случился на трассе «Нижнегорский-Симферополь», где водитель «ВАЗ-21014» также не справился с управлением и перевернулся.

В этой аварии все остались живы, пострадавших 39-летнего водителя и 46-летнего пассажира передали скорой, один из них от госпитализации отказался.

Ранее КП-Крым писала, что под Симферополем мужчина врезался в столб и погиб на месте от травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU