Один погиб, трое пострадали: Два ДТП в Белогорском районе
На трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза Белогорского района водитель легковушки не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, в этой аварии один человек пострадал, а один, к сожалению, погиб. Пострадавшего передали скорой помощи.
Похожий случай случился на трассе «Нижнегорский-Симферополь», где водитель «ВАЗ-21014» также не справился с управлением и перевернулся.
В этой аварии все остались живы, пострадавших 39-летнего водителя и 46-летнего пассажира передали скорой, один из них от госпитализации отказался.
Ранее КП-Крым писала, что под Симферополем мужчина врезался в столб и погиб на месте от травм.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU