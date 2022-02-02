В Ялте новый потоп: город напоминает Венецию из-за прорыва водопровода

Город еще не успел оправиться от масштабного потопа минувшим летом, как нагрянула новая напасть. Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте 2 февраля произошла серьезная авария в районе улицы Крупской, 48 – прорвало водопровод. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, службы реагирования уже работают на месте. По предварительной информации, уже есть ущерб - в настоящий момент оценивают его масштабы.

Есть риск, что из-за потопа пострадают некоторые авто. Фото: Янина Павленко/telegram

- Сегодня, 2 февраля, около 12.00 в десятом микрорайоне произошел прорыв центрального водовода. Оказались подтоплены первые этажи некоторых зданий, а также автомобили, - прокомментировала ситуацию градоначальница.

В настоящий момент ситуацию взяли под контроль, предприятие ГУП РК «Вода Крыма» починило место прорыва. Водообеспечение города будет временно осуществляться из резервуаров, поэтому местным жителям не стоит беспокоиться на счет внеплановых отключений.

Уже есть первая информация об ущербе, сейчас оценивают его масштабы. Фото: Янина Павленко/telegram

Лично проконтролировать ситуацию на место выехал руководитель ялтинского отдела МЧС Ватрас Виталий, а с ним и все профильные специалисты города.

Власти простят граждан, у которых пострадало имущество, обратиться с соответствующим заявлением по телефону 112.

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