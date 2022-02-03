Крымчане потребовали у США снять блокаду с Кубы

в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко была открыта масштабная фотовыставка ко Дню освобождения Кубы. Фото: пресс-служба библиотеки

Крымское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой (КРО РОДК) потребовало от США «немедленного снятия санкций и других ограничений» с республики.

- Блокада острова продолжается более шести десятилетий и является варварским способом наказания людей, желающих жить по своим законам в своей стране, - отметили в общественной организации.

Также в КРО РОДК призвали ООН принудить Штаты снять блокаду с Республики Куба. Общественники инициировали проведение заседания по этой теме в Крыму.

В заявлении говорится, что крымчанам, находящимся под санкциями больше семи лет, очень близка судьба кубинского народа. Поэтому жители полуострова поддержали акцию по сбору средств для поддержки Кубы.

Напомним, в 1962 году Джон Кеннеди подписал указ, запрещающий ввозить в США товары, поставляемые через Кубу. В 1960 году также был сокращен импорт кубинского сахара, а также запрещены поставки в республику автомобильной техники и любых товаров. В 2019 году 187 государств-членов ОНН поддержали кубинскую резолюцию о необходимости прекращения блокады, введенной в США. Однако ограничения так и не были сняты.

Ранее в Крыму запланировали проведение форума российско-кубинской дружбы. Его планируется провести в селе Оленевка Черноморского района республики - месте, которое во многом напоминает Кубу. В Оленевке установлен памятный знак Фиделю Кастро, есть также инициатива установить памятник Эрнесто Че Геваре и назвать набережную в честь российско-кубинской дружбы.

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