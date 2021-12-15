В Крыму планируют провести форум российско-кубинской дружбы

Республика Крым и Куба имеют много точек соприкосновения для сотрудничества

Заместитель председателя Совмина – министр финансов РК и председатель региональной организации Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико выступила с инициативой о проведении в Крыму форума российско-кубинской дружбы.

Его планируется провести в селе Оленевка Черноморского района республики - месте, которое во многом напоминает Кубу: в Оленевке установлен памятный знак Фиделю Кастро, существует также инициатива по установке памятника Эрнесто Че Геваре и наименования набережной в честь российско-кубинской дружбы.

Возможно, именно там летом следующего года власти республик обсудят вопросы сотрудничества в экономике, сферах образования культуры и туризма, а также возможности подписания соглашений между вузами Крыма и Кубы по обмену студентами, разработке совместных программ по обучению на русском языке, подготовке кадров для туристической отрасли и другие.

- Крым и Куба во многом похожи и объединяет их не только то, что они окружены морями, но и тем, что кубинцы и крымчане отличаются своим стойким характером и силой воли. Нам есть, что обсудить и есть почва для сотрудничества, - сообщила Кивико, выступая в Москве на презентации фотоальбома «Первый: Гагарин и Куба».

Фотоальбом посвящен 60-летию пилотируемой космонавтики и первому посещению Ю.А. Гагариным Кубы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 16 декабря откроется крупная выставка ко Дню освобождения Кубы. Все желающие смогут ее посетить до середины января.

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