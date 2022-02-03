В Крыму мужчина жестоко изнасиловал 10-летнюю девочку: ребенок погиб

Ребенок скончался в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферопольском районе произошло жуткое преступление - 43-летнего безработного крымчанина обвиняют в жестоком изнасиловании 10-летней девочки. Как КП-Крым сообщил источник в силовых структурах, преступник уже признался в содеянном.

Изначально девочка попала в больницу с диагнозом «острый менингит». Через полтора часа после госпитализации ребенок скончался. В полицию позвонила врач детской инфекционной больницы, когда в ходе осмотра тела маленькой крымчанки, обнаружила то, что даже представить страшно.

- На теле ребенка были обнаружены многочисленные кровоподтеки и разрывы половых органов. Причем, насиловал подонок девочку, используя горлышко бутылки, в том числе извращенным путем. Если описывать все, что он сделал, глаза на лоб лезут, - уточнил собеседник агентства.

Выяснилось, что насиловал девочку мужчина у нее же дома - он был частым гостем матери погибшей. Последний раз издевательства маленькая крымчанка терпела незадолго до своей смерти.

По какой причине девочку с острым менингитом сразу не доставили в больницу, и почему мать не интересовалась состоянием ребенка, неизвестно. Что стало основной причиной смерти - инфекционное заболевание или же жестокое изнасилование - также остается под вопросом.

На данный момент в отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчина задержан.

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