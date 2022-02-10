В июне 2021 года 27-летний певец приехал в Ялту, где должен был сыграть свой концерт в известном клубе. Фото: egorkreed

Помимо потопа и сильных ливней, прошлое лето в Крыму запомнилось еще и скандалом c бывшим участником Black Star Егором Кридом.

В июне 2021 года 27-летний певец приехал в Ялту, где должен был сыграть свой концерт в известном клубе. За это он взял предоплату в размере 1 миллиона 134 тысячи рублей, но из-за коронавирусных ограничений концерт пришлось отменить. Гонорар Крид отдавать, конечно, не стал, чем не на шутку разозлил руководство заведения. Спустя несколько недель переговоров в клубе решили подать в суд на рэпера. Но и он не растерялся - отправил ответный иск, в котором обвинил организаторов в несостоявшемся концерте и потребовал взамен сумму на 200 тысяч больше.

Однако, как удалось узнать КП-Крым, о том, что артист не отдает гонорары за несостоявшиеся выступления, было прописано в райдере Егора Крида.

- Я работал с ним много раз еще с тех времен, когда он был частью команды Black Star. Как и у всех остальных резидентов, у него в райдере прописаны обязательные условия, одним из которых был пункт о том, что резкая отмена концертов не влияет на его гонорары. В этом случае руководство клуба заранее было предупреждено, - говорит КП-Крым один из организаторов концерта.

После несостоявшегося выступления Крид все же решил попытать удачу и вернулся в Крым спустя пару недель. Популярный исполнитель выступил для своих фанатов в зале «Юбилейный». Так как концерт проходил до 23:00, никаких ограничений во время выступления не было. Но после нескольких песен артисту резко стало плохо. У певца закружилась голова, заболело сердце, и он пожаловался зрителям на плохое самочувствие.

- Перед концертом его помощники заранее нам сказали, что во время выступления должна дежурить хотя бы одна скорая. Мы тогда не совсем поняли, зачем. Но когда ему резко стало плохо на сцене, оказалось, что у него бывают панические атаки. Ему помогли врачи, и он продолжил петь.

- У меня есть такая проблема… Моя жизнь превратилась в одну большую паническую атаку, - заявил рэпер своим фанатам.

Позже со сцены Егор Крид рассказал, что его здоровье не в порядке после болезненного расставания с девушкой - популярной Tik-Tok-блогершей Валей Канавал.

- Не знаю, насколько это правда. Но выглядело это как обычный хайп, - говорит организатор.

Напомним, на этом же концерте рэпер решил поддержать певицу МакSим, которая тогда лежала в больнице в тяжелом состоянии, во время своего выступления в Ялте. Исполнитель включил песню «Отпускаю» и попросил зрительный зал спеть композицию МакSим вместе с ним. Ролик в поддержку МакSим Крид опубликовал в Instagram.

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