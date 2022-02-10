«Не удивлен, чьи «уши» торчат за этим»: Аксенов прокомментировал задержание организатора рассылок о «минировании»

Накануне сотрудникам ФСБ удалось задержать студента из Украины. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Сотрудникам ФСБ России удалось задержать студента из Украины, который был причастен к организации фейковых рассылок сообщений о якобы минировании зданий по всей России, странах СНГ и Донбассе. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию и отметил, что даже не удивлен тому, кто за этим стоит.

- Задержаны первые «минеры», терроризовавшие учреждения в России и странах СНГ. Об этом заявила ФСБ. Не удивлен тому, чьи «уши» торчат за этими преступлениями, - отметил Аксенов в своем telegram-канале.

Он также добавил, что участники и организаторы преступления будут заслуженно наказаны.

Заметим, организатором массовых рассылок о «минировании» стал украинский студент. Вместе с ним были задержаны еще 14 человек, причастных к этому преступлению. В отношении виновных уже возбудили уголовные дела, им может грозить от 3 до 8 лет тюрьмы. Сотрудники ФСБ продолжают искать и других причастных к преступлению.

Напомним, в январе во все школы полуострова поступили сообщения о минировании. Тогда было принято решение отменить занятия во всех школах города. Также эвакуация прошла в университетах и администрациях городов Крыма.

Волна массовых сообщений о минировании одновременно прокатилась по многим регионам России в январе. Десятки учебных заведений эвакуировали в Ростовской области, больше ста учебных заведений - в Красноярске. Лже-минирования также были в школах Биробиджана, Сахалина, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары и Тюмени. Одним из первых волна «минирований» накрыла Екатеринбург. 12 января там эвакуировали больше 150 школ и несколько вузов.

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