«Кто-то, похожий на трансвестита»: Власти Крыма рассказали, как появилось скандальное видео с танцем живота в администрации

В администрации опровергли слухи о том, что исполнитель танца - мужчина. Фото: скриншот из видео

Администрация Нижегородского района Крыма едва не стала эпицентром сумасшедшего скандала с перчинкой. Да такого, что размеренная и скучная жизнь Крымской глубинки едва не перевернулась с ног на голову. А все потому, что кто-то взял, да и выложил в соцсети ролик, на котором некто таинственный, пухленький и неузнаваемый – похожий на переодетого мужчину в шелках, парике и темных очках- исполняет перед чиновниками и депутатами танец живота. Танцует старательно и резво: газовое синее парео так и летает, выписывая в воздухе фигуры, животом крутит, бедрами. Все это в зале для заседаний администрации, на фоне портрета президента.

И все бы ничего, если бы дама, снимавшая видео, не шептала изумленно за кадром «Кравец, Кравец», заподозрив в рыжеволосой «танцовщице».... главу Нижегородского района Антона Кравеца.

В недоумении от ролика остались и крымчане, оставившие комментарии в соцсетях.

«В здании администрации кто-то, похожий на трансвестита, исполняет танец живота. Концерт проходит прямо под государственными флагами России и Крыма», - возмутился автор поста под роликом.

Как только поднялся шум, представители администрации поспешили опровергнуть домыслы.

- Восточный танец исполняет вообще не мужчина, - заверил один из чиновников. - И если в кадре женщина, то нужно принести ей извинения за эстетическое восприятие танца.

Глава администрации Нижегородского района Антон Кравец опроверг слухи о том, что танец исполнил переодетый мужчина. Фото: nijno.rk.gov.ru

В итоге выяснилось, что скандальное видео снято три года назад, еще до пандемии коронавируса.

-Танец живота исполнили в качестве презента на 23 февраля мужчинам администрации, - рассказал КП-Крым осведомленный источник.

Презент, судя по аплодисментам, зрителям из районной администрации понравился.

Позже подоспел и комментарий самого главы района. Строгий и даже суровый. Не в пример залихватской шуточке из видео.

- Руководство, в принципе, не знало о сути происходящих на мероприятии «номеров». После данного мероприятия было проведено служебное расследование и организаторам было вынесено дисциплинарное взыскание, - заявил Антон Кравец через Департамент информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы Республики.

Как выяснилось, восточной красавицей действительно была женщина - действующая сотрудница администрации Нижнегорского района. Об этом КП-Крым рассказал осведомленный источник.

В общем, река жизни в районе входит в свои берега. Шторма не случилось. Скука

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандальное видео танца живота в Нижнегорской районной администрации Крыма взорвало соцсети

Полуобнаженный танцор похож на мужчину, переодетого в женщину (подробнее)