Скандальное видео танца живота в Нижнегорской районной администрации Крыма взорвало соцсети

Танец живота был подарком на 23 февраля. Фото: кадр видео Александр Талипов/FB

Крымские чиновники в очередной раз стали героями скандальной публикации в соцсетях. Но если раньше злословили по поводу высокопоставленных лиц, например министр культуры выразилась нецензурно в эфире или удивила школьников откровенным нарядом, то теперь идет речь о менее значимых фигурах.

- В здании администрации поселка Нижнегорский кто-то, похожий на трансвестита, исполняет танец живота перед депутатами и чиновниками. Концерт проходит прямо под государственными флагами России и Крыма, - такой пост в соцсети сопровождает весьма динамичное видео.

Полуобнаженный танцор нехилого телосложения лихо выплясывает под зажигательные восточные мелодии прямо в зале совещаний администрации Нижнегорского района. Судя по аплодисментам, хореографический номер пришелся по душе зрителями.

Зал для совещаний в администрации Нижнегорского района обычно используют по прямому назначению. Фото: nijno.rk.gov.ru

- Видео снято года три тому назад, еще до пандемии коронавируса. Танец живота исполнили в качестве презента на 23 февраля мужчинам администрации, - рассказал КП-Крым осведомленный источник.

Автор поста в соцсети тоже поделился дополнительной информацией:

- Сотрудники администрации отрицают, что восточный танец исполняет мужчина. И если в кадре действительно женщина, то нужно принести ей извинения за эстетическое восприятие танца.

Что написано пером, не вырубить топором: игривое видео молниеносно распространилось по различным соцсетям, собирая многочисленные комментарии пользователей, которые считают, что фривольный танец не совсем уместен в стенах госучреждения.

Кстати, похожий прецедент был в Хабаровске, правда там полуобнаженная девушка станцевала перед детьми и их родителями на школьной линейке 1 сентября.

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