Орлольвы, кружевные наряды и маты: Чем запомнилась министр культуры Крыма Арина Новосельская

Теперь министру культуры Крыма не до шуток. Ее подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Фото: Соцсети

Еще 17 ноября Арина Вадимовна Новосельская блистала на открытии кинофестиваля «Человек, познающий мир» в Симферополе. Черный брючный костюм, скромное декольте и золотые украшения, подобранные со вкусом. Но спустя два дня сцену в театре пришлось променять на следственный изолятор. Бессменного министра культуры ждут судебные разбирательства по подозрению в получении крупной взятки. «Комсомолка» вспомнила, чем так прославилась министр культуры республики Арина Новосельская.

СТРОЙКА ДЛИНОЮ В 4 ГОДА

Как выяснило следствие, взятку в 25 миллионов рублей глава минкульта получила от компании ООО «Меандр» за покровительство строительства детского театра кукол в центре Симферополя, который за четыре год так и не смогли достроить.

Уже 4-й год здание не могут достроить Фото: Александра Тимощенко

Возведение нового здания в центре крымской столицы началось в 2018 году. Стоимость работ на тот момент была оценена в 930 миллионов рублей, а подрядчиком выступила та самая компания «Меандр», контракт с которой из-за низких темпов работ расторгли.

Возобновление строительства театра перенесли на следующий год, хотя изначально его окончание было запланировано на 2019-й. Сейчас здание выглядит плачевно: 6 этажей с опечатанными окнами, брошенные доски вокруг самого недостроя и синий забор расписанный граффити.

Старый театр пришлось снести Фото: Александра Тимощенко

«…ПОСТАВИЛИ КАК ОБЕЗЬЯНЕ»

2021-й год для Арины Вадимовны явно не задался. В начале весны во время онлайн-совещания по реализации госпрограммы чиновница обматерила подчиненных из-за проблем с оборудованием в момент включения микрофона. Такую подлость от техники она не ожидала.

- ...твою мать, поставили, как обезьяне, - донеслось из динамиков.

На что глава региона Сергей Аксенов лишь ответил:

- Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Вообще, что ли?

Необычный инцидент через несколько минут заполонил буквально все соцсети, люди вспоминали анекдот, когда на звонок в Минкультуры с вопросом «алло, это прачечная» нецензурно отвечали в рифму с уточнением, куда же попал звонящий. На следующий день конфуз Новосельской даже обыграли программе «Вечерний Ургант».

Глава министерства стаала настоящим мемов для пользователей соцсетей. Фото: Соцсети

КЕРЧЕНСКИЕ ОРЛОЛЬВЫ

Буквально через несколько дней, когда о матерном инциденте еще не успели забыть, министр снова породила немало шуток. Во время экскурсии по Керчи для делегации из Москвы Арина Вадимовна, указав на символ города-героя грифона, назвала его «орлольвом». Оговорку по Фрейду до сих пор обсуждают в социальных сетях.

Герб Керчи с так называемыми "орлольвами". Фото: Википедия

КРУЖЕВНОЙ НАРЯД НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Последним поводом для шуток стал наряд Новосельской в симферопольской школе-лицее им. А. С. Макаренко и музучилища им. П. И. Чайковского. 1 сентября глава министерства решила поздравить детей с Днем знаний и надела белый прозрачный костюм из кружевной ткани. Родители школьников такой моды не поняли, посчитав его вульгарным и неуместным. По мнению большинства родителей, Арина Новосельская нарушила правила делового дресс-кода, который соответствует статусу заведения.

Костюм министр культуры выбрала неподходящий. Фото: Соцсети

Теперь министру культуры Крыма не до шуток. Ее подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

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