Министра культуры Крыма обвиняют в получении взятки в 25 миллионов рублей

Новосельскую могут отправить в следственный изолятор.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против министра культуры Крыма Арины Новосельской. Чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере - 25 миллионов рублей.

- По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства», - говорится в сообщении Следкома.

По месту жительства и работы Новосельской проведены обыски. Арина Вадимовна задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра проводятся следственные действия. Он назвал это частью «системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней» и выразил уверенность, что силовики «во всем разберутся».

Строительство нового здания театра кукол в Симферополе началось в 2018 году. Стоимость работ была оценена в 930 миллионов рублей. Подрядчиком выступала компания «Меандр», контракт с которой из-за низких темпов работ расторгли, а возобновление строительства театра перенесли на следующий год. Хотя изначально окончание строительства было запланировано на 2019 год.

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