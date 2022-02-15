«Богиня трансформации»: 110-килограммовая толстушка похудела в два раза и обрела любовь

Во время своего похудения она обучилась на нутрициолога и ударилась в спорт, ее вес сейчас составляет 45 килограммов. Фото: Диана Якушева / Личный архив

Сколько крымчанка Диана Якушева себя помнит, всегда была пухленькой. Родители часто баловали девочку вкусными тортиками, макаронами, булочками и большими порциями калорийной еды.

- Я просто жрала! И совсем не следила за собой и своими аппетитами. В моей семье все ели очень большими порциями, - объясняет КП-Крым жительница Симферополя.

В итоге к 20 годам крымчанка разъелась до 110 килограммов! Диана признается: в прошлом вела малоактивный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, а о спорте и правильном питании не было и мыслей.

ПОМОГЛА ЛЮБОВЬ

Трансформация началась лишь после того, как Диана встретила будущего мужа.

Раньше она весила 110 кг. Фото: Диана Якушева / Личный архив

Сейчас Диане 26 лет. Она работает косметологом и помогает другим девушкам улучшить себя и сбросить лишний вес. Во время своего похудения она обучилась на нутрициолога и ударилась в спорт, ее вес сейчас составляет 45 килограммов, и она выглядит как модель с обложки журналов. Как ей удалось похудеть и так сильно изменить себя, Якушева рассказала «Комсомолке».

После нескольких попыток неправильного похудения и расстройства пищевого поведения Диана решила взять себя в руки и, наконец, избавиться от ненавистных кило. Как раз в это время она встретила будущего мужа.

Муж очень помог похудеть девушуке. Фото: Диана Якушева / Личный архив

- Раньше я особо не парилась насчет веса. Я знала, что вешу много для роста 164 сантиметра, но оправдывала себя генетикой и толстой костью. Поэтому всегда ела больше, чем нужно раз в пять. Несколько раз пыталась похудеть, но, сбросив пару килограмм, возвращала все пять. И вот три года назад я встретила своего мужа, который сам боролся с лишним весом - сбросил около ста на тот момент. И благодаря своим знаниям в диетологии и эндокринологии он помог и мне, - рассказывает КП-Крым девушка.

Раньше Диана выглядела так. Фото: Диана Якушева / Личный архив

200 КИЛОГРАММОВ НА ДВОИХ

Когда Диана и ее муж Антон познакомились, она весила 110 кг. Но мужчину это даже не оттолкнуло, он сам предложил ей помочь. Всего за два года на двоих пара избавилась почти от 200 килограмм. Диана скинула 70, а Антон больше ста.

НИКАКОГО СПОРТА

Девушка признается: первые 50 килограмм она убрала без спорта и тренировок, все благодаря правильному и сбалансированному питанию.

- Так как изначально у меня было ожирение первой степени, мне противопоказаны были физические нагрузки. Многие тренеры этого не знают и отправляют своих подопечных на жесткие кардио, но этого делать категорически нельзя. Если бы не мои полученные знания и курсы, я бы угробила свое здоровье.

Первым делом девушка отказалась от вредной еды. Никаких фаст-фудов, хлеба, сахара и жирной пищи. А еще - уменьшила размер порций и начала употреблять больше белка.

- Первые два месяца было очень сложно. Мне постоянно хотелось чипсов или шоколадок, но я мужественно держалась. Потом мои вкусовые рецепторы настолько изменились, что сейчас меня тошнит от одного только вида торта или картошки-фри.

ПОХУДЕЛА, НО ПРОБЛЕМЫ НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ

Так, за два года Диана похудела почти вдвое - со 110 килограммов до 45. Но проблемы на этом не кончились. Встал вопрос: что делать с лишней кожей, которая некрасиво висела на теле?

- Вся эта кожа выглядела так, будто мне лет 80. Все обвисло настолько, что было стыдно надеть купальник или белье. Поэтому я решила сделать пластическую операцию - абдоминопластику - удалила лишнюю кожу с живота.

Вместе с этим она увеличила грудь и сделала ринопластику, чтобы приблизиться к своему идеалу.

Сейчас у девушки идеальная фигура. Фото: Диана Якушева / Личный архив

- После долгой работы над собой я решила, что нужно не бросать все на полпути и избавиться от всего лишнего за раз.

О цене операции девушка не говорит. Лишь шутит, что за все платил ее муж, поэтому цена ее не коснулась. Однако в интернете стоимость подобной услуги варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Теперь о ее прошлом теле напоминает лишь небольшой шрам на животе.

Диана признается, что вся ее жизнь очень сильно изменилась за последние два года. Она очень полюбила спорт, поэтому тренируется каждый день по собственному курсу. Раньше она стеснялась носить обтягивающую одежду и тем более купальники. Ей всегда казалось, что все смеются над ее неуклюжим телом.

Она правильно питается и занимается спортом каждый день. Фото: Диана Якушева / Личный архив

- Я от многого отказывалась из-за комплексов. Думала, что я страшная и вообще никому не нравлюсь. А сейчас чувствую себя отлично!

Помимо косметологии крымчанка продолжает делиться опытом о похудении со своими подписчиками. В инстаграме она скромно называет себя «Богиней трансформации». Она даже открыла свой курс, на котором вместе с мужем рассказывает о правильном питании и тренировках.

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