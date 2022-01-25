Из пышки в стройняшку: крымчанка сбросила 30 кг и стала пауэрлифтером

Всю жизнь жительница Севастополя вела очень активную жизнь: домашние дела, руководящая должность, постоянные командировки, но в 40 лет захотелось перемен. Фото: Светлана Гапон

- Вообще я никогда не была толстая. Просто однажды что-то пошло не так и я набрала почти 27 килограмм, - начинает свою историю Светлана Гапон.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Всю жизнь жительница Севастополя вела активную жизнь: домашние дела, руководящая должность, постоянные командировки, но в 40 лет захотелось перемен. Женщина решила работать на себя и начала печь тортики, эклеры и другие кондитерские изделия.

Фото: Светлана Гапон

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПО НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММ

- 8 лет я все время была "в бегах", не сидела на месте. При этом ела очень мало, поэтому была стройная. Когда решила работать на себя, бурная жизнь закончилась, засела дома и понеслось... Каждую неделю набирал по несколько килограммов. А через полгода - плюс 27 кг!

На тот момент вес Светланы составлял почти 90 килограммов.

- Для меня это было сильным потрясением. Сначала было даже больно смотреть в зеркало, я постоянно плакала и не могла спокойно умываться или краситься. Мне просто этого не хотелось. Я даже вещи себе новые не покупала, потому что никак не могла принять себя в новом теле.

Женщина стала весить под 90 кг

Хоть муж продолжал делать комплименты и часто говорил, что его все устраивает, Светлана решила: нужно срочно возвращать былую форму.

Кондитер начала посещать марафоны и несколько месяцев отчаянно пыталась привести себя в порядок, но даже спустя полгода стараний вес не менялся.

Фото: Светлана Гапон

- Когда я поняла, что я не похудела ни на грамм, я опустила руки и разрыдалась. Мне казалось, что во всем виноват мой возраст, гормональные сбои или вообще генетика. Все, время вышло. Ничего не поменять! Но когда я нашла нового тренера, вес начал уходить.

Я НЕ ДОЕДАЛА

- Когда мы с тренером стали разбирать мое питание, оказалось, что я не доедала. Банально не добирала по коэффициенту белков жиров и углеводов, но все равно поправлялась. Для того, чтобы вес начал снижаться, мне пришлось увеличивать порции! Я даже ставила будильники на телефоне, чтобы не забыть поесть!

Фото: Светлана Гапон

Главным своим достижением Светлана называет подсчет калорий. Благодаря каждодневным тренировкам и правильному подходу к питанию за полтора года женщина скинула почти 30 килограммов.

- Каждую неделю я видела крутые результаты. Встанешь на весы, а там раз и минус пару килограммов. Так и дошла до своей цели.

ИНОГДА ХОТЕЛОСЬ СДАТЬСЯ

Светлана признается: хоть ей и удалось избавиться от всего лишнего за небольшой срок, бывало, что хотелось все бросить и сдаться.

Фото: Светлана Гапон

- Иногда вес стоял на месте и как бы я не старалась, он не уходил. Тогда мой тренер посоветовал мне устраивать так называемые чит-милы, когда раз в неделю я позволяла себе все, что хочется. И потом вес сам уходил. Лайфхак!

В свои 42 Светлана только начала спортивную карьеру. После похудения и тренировок в зале женщина начала профессионально заниматься пауэрлифтингом и даже брать первые места на соревнованиях.

Сейчас ее вес 60 килограммов. Спорт, наконец, стал не принуждением, а отдушиной.

- Находясь в новом теле, я хочу носить платья, юбки, красиво одеваться и краситься, а ведь раньше хотелось вообще не отражаться в зеркале.

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