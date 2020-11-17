Мужской взгляд на женскую красоту: Как строитель из Ялты стал мастером по наращиванию ресниц

Бывший строитель уже около 4 лет занимается наращиванием ресниц. Фото: Личный архив Александра Харахаша

До того, как стать мастером по наращиванию ресниц, Александр Харахаш проработал 12 лет на стройке. Но в один момент мужчина решил кардинально изменить свою жизнь. Сейчас к Александру выстраиваются очереди из постоянных клиенток, которые записываются к нему на прием за несколько недель. Каково это - быть единственным мужчиной в сфере крымской бьюти-индустрии, узнавала «Комсомолка».

ЗАХОТЕЛОСЬ ПЕРЕМЕН

- Я работал строителем, затем прорабом, но потом мне это надоело, захотелось перемен, - рассказывает КП-Крым Александр Харахаш. - В тот момент моя бывшая жена работала мастером маникюра. Ну, я посмотрел на нее и тоже захотел попробовать, только профиль выбрал другой. Отучился, понравилось, решил полноценно посвятить себя этому ремеслу.

В будущем мужчина планирует открыть салон, в котором будут работать только парни. Фото: Личный архив Александра Харахаша

Александру 35 лет и наращиванием ресниц он занимается 4 года. Его друзья скептически относились к смене профессии мужчины, а некоторые даже прекратили с ним общаться.

- А вот семья сразу положительно отреагировала. Дочка вообще выросла в семье бьюти-мастеров: мама ногти делает, а папа - реснички, - смеется Александр.

Дочке Александра нравится то, чем занимается ее папа. Фото: Личный архив Александра Харахаша

По словам ялтинца, индустрия красоты приносит ему намного больше денег, чем стройка. Александр принимает клиенток на дому, одна процедура у него стоит 1400 рублей.

- Клиентов у меня много, поэтому работы хватает, - признается мужчина. - Сейчас у меня стабильный доход, намного прибыльнее строительства. Не жалуюсь.

КЛИЕНТКИ БЫЛИ В ШОКЕ

- Девушки, которые ко мне первый раз приходят, всегда опасаются, но потом быстро привыкают. Постоянных клиенток очень много, - отмечает мастер.

Александр ничуть не смущается своей профессии, хотя и понимает, что наращивать ресницы - не совсем мужское занятие.

- В Ялте обо мне знают почти все. Хороших мастеров девочек хватает, а вот мужчина такой один, - подчеркивает Харахаш.

Особенность Александра, как мастера по ресницам, в том, что он дает свой особенный мужской взгляд на женскую красоту.

- Для кого девочки по салонам бегают? Конечно, для мужчин! А тут я сразу и делаю, и оцениваю своим мужским взглядом. Я сторонник натуральной красоты, поэтому и делаю так, чтобы было красиво и почти незаметно, - делится секретами мастер.

Главное для ялтинского мастера по наращиванию - натуральность. Александр любит подчеркивать женскую красоту, а не менять девушек до неузнаваемости

«МУЖЧИН НЕ ПРИНИМАЮ»

Наращивание ресниц Александр делает исключительно девушкам, мужчин не принимает. Но были случаи, когда клиентами хотели стать не только девушки.

- Мужчины несколько раз пытались ко мне записаться, но я таким отказываю, принимаю только девушек. Когда в Крым приезжал Киркоров, то ко мне пытался попасть парень из его подтанцовки. Пришлось отказать, - рассказывает Александр, не называя причин своих отказов.

В планах мастера открытие своего салона красоты.

- Очень нравится идея салона, в котором бы работали исключительно парни. Представьте, это вызовет большой ажиотаж среди женщин, - смеясь заключает мастер.

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