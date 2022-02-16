Что известно о депутате Госсовета Крыма, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

После смертельной аварии в правительстве рассматривают вопрос о его исключении из партии. Фото: Игорь Буданов/ ВК

В Крыму депутата «Единой России» Игоря Буданов подозревают в том, что он насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку на своей BMW, а после скрылся с места преступления, фамилия чиновника облетела весь полуостров. «Комсомолка» выяснила, что известно о депутате.

На сегодняшний день 46-летний чиновник занимает высокую должность в правительстве республики. Он является депутатом Государственного Совета РК, заместителем председателя Комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике и координатором федерального партийного проекта «Чистая страна». Однако после смертельной аварии в правительстве рассматривают вопрос о его исключении из партии.

За плечами у Буданова несколько высших образований, одно из которых он получил в Харьковском региональном институте государственного управления Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины. Там же он прожил несколько лет до того, как приехал на полуостров.

Свою трудовую деятельность чиновник начал в возрасте 18 лет и сразу стал директором ЧП «Сатурн». Через пять лет начал управлять предприятием «Цезарь». С 2008 года по 2010 год занимал должность заместителя начальника УЖКХ Добровского сельского совета. С 2010 года по 2014 год был главой Добровского сельского совета.

По словам коллег, чиновник всегда старался помочь всем, кто к нему обращался.

- Я в шоке от этой новости. Для него никогда не было проблемой помочь какой-нибудь бабушке или больным детям. Игорь Викторович часто выходил на субботники и всегда создавал только хорошее впечатление. Очень неожиданная новость, я не верю..., - сказал КП-Крым бывшая сотрудница Буданова.

С октября 2016 года по сентябрь 2019 года работал депутатом Госсовета республики, председателем Комитета ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам. А с сентября 2019 года стал депутатом Государственного Совета Республики Крым второго созыва.

Согласно декларации о доходах политика за 2020 год, он является коммерческим директором ООО «Терра республика». Личного автомобиля официально он не имеет, а годовой доход депутата составил всего 72 тыс. рублей. Его жена заработала «чуть больше» - 685 тыс. рублей. В собственности супругов находится земельный участок площадью 1200 квадратных метров и квартира в 50 квадратов.

Заметим, когда Буданов был главой администрации сельсовета, по данным источника, он имел отношение к инвестиционному проекту «Доброе» на Ялтинской трассе. В прошлом году на стройке из-за несоблюдения правил безопасности погиб строитель.

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