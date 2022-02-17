«Даже животные в масках ходят»: в крымском зоопарке малыша альпаки назвали Стоп Коронавирус

Пользователи соцсетей предлагают в шутку упростить имя пушистика и коротко назвать альпаку Стопочкой. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Месяц назад в зверинце Бахчисарайского парка миниатюр родился милый детеныш альпаки. Сотрудники зоопарка долго ломали голову и не могли придумать, как же его назвать. Даже обращались в соцсети, чтобы помогли подписчики. Но потом из-за необычной окраски мордочки животного решили назвать Стоп Коронавирус.

Как рассказал КП-Крым директор парка Виктор Жиленко, когда питомец только появился на свет, сотрудники зооуголка сразу заметили пятнышко на его морде, будто на него надели защитную маску черного цвета.

- Долго думали, но потом один из сотрудников предложил в порядке бреда назвать Стоп Коронавирусом. Все поддержали, поэтому и оставили. Он родился в рождественскую ночь и сразу в масочке, вот мы и подумали, что это уже какой-то знак свыше, что у нас сейчас даже животные в масках ходят, - рассказывает директор. - Кличка очень соответствует времени, в котором мы живем, поэтому уже у всех на слуху. Люди уже устали от этой коронавирусной жизни, поэтому благодаря нашей альпаке мы хоть немного поможем победить этот вирус. Хотя бы позитивным мышлением!

Сейчас пользователи соцсетей предлагают в шутку упростить имя пушистика и коротко назвать альпаку Стопочкой. Сами же работники парка называют его Коронавирусом.

До этого в комментариях пользователи предлагали много разных имен для маленькой альпаки: «Бьянка», «Маня», «Акмаль», «Клякса», «Баунти» и даже «Василий». Но, по словам Жиленко, новая кличка мальчику подходит больше. К тому же, в современной реальности она обретает новый смысл.

Необычная альпака родилась в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Его мама бурая Чернуха, а папа - Белый. Возможно, поэтому детеныш родился с таким черным пятнышком на морде. Сейчас Стоп Коронавирус продолжает успешно осваиваться в вольере. Он давно подружился со своими соседями и ждет знакомства с посетителями зооуголка. К сожалению, сейчас зона зверинца Бахчисарайского парка миниатюр временно закрыта из-за реконструкции, которая необходима для обновления лицензии.

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