В Крыму 83-летний пенсионер едва не зарезал возлюбленную, которая завела молодого ухажера

В суде пара позиционировала себя как «дедушка» и «внучка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Завет-Ленинский Джанкойского района развернулась настоящая драма, в очередной раз наглядно показав, что любви все возрасты покорны. Правда, в этой истории нет счастливого конца - сильные чувства привели главного героя прямиком на скамью подсудимых, после того как он едва не лишил свою молодую возлюбленную жизни в порыве ревности.

Как сообщили в пресс-службе Джанкойского районного суда, 83-летний мужчина познакомился со своей избранницей более 20 лет назад в Сибири, когда та была еще 17-летним подростком. Девочка переехала в квартиру 63-летнего пенсионера, как говорится, на все готовое: мужчина осыпал ее золотыми украшениями, подарил дорогой смартфон и даже не поскупился на новый автомобиль Daewoo Nexia.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году мужчина решил перебраться с девушкой на полуостров, где купил новую квартиру и оформил недвижимость на избранницу. Девушка старалась «платить по счетам», взяв на себя все хлопоты по дому: стирала, убирала, готовила; когда старику стукнуло за 80, даже бросила карьеру, чтобы оформить за ним уход.

- Все было ровно в этих отношениях до тех пор, пока, по мнению пенсионера, молодая женщина не связалась с плохой компанией. Мужчина считал, что парень из компании плохо влияет на нее, требуя прекращения этих отношений, которые считал любовными, - сообщили в пресс-службе суда.

Как выяснилось, девушка бросилась в другую крайность, обзаведясь любовником, младше ее на десять лет. Такой поворот событий разозлил старика, годы молодости которого остались далеко позади. Его растущая агрессия все чаще становилась поводом для крупных скандалов, один из которых закончился весьма плачевно.

Сентябрьским днем 2021 года женщина (к настоящим дням уже повзрослевшая до 37 лет) поставила старика перед фактом: она уезжает с новым знакомым в Керчь «на заработки». Выпивший пенсионер не выдержал такого «предательства», схватился за нож и ударил им возлюбленную в грудь, едва не задев сердце. Пытаясь отбиться, женщина вцепилась голыми руками в лезвие - жертва была оправдана - ладони остались изрезаны, но новых ранений груди и шеи удалось избежать.

Возможно, все бы закончилось печально, если бы в этот момент в квартиру не ворвалась новая пассия женщины - 27-летний парень, который и спас ей жизнь. Как оказалось, все это время он ждал подругу на лестничной клетке, а когда услышал крики в квартире, поспешил на помощь.

Суд расценил действия пенсионера как покушение на убийство. Однако мужчина не признал свою вину полностью, заявив, что убивать никого не собирался, тем более, «не причинил бы ей вреда, если бы не выпитое спиртное».

- При рассмотрении дела в суде, несмотря на тот факт, что подсудимый и потерпевшая не являлись кровными родственниками, они позиционировали свои отношения как «дедушка» и «внучка», - отметили в пресс-службе.

С учетом почтенного возраста мужчины, его приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима.

А ИЗБРАННИЦА-ТО НЕ ПРОМАХ

Для полноты картины стоит рассказать, чем завершилась вся эта эпопея. Как выяснилось, на рассмотрение в Джанкойский районный суд попало еще одно уголовное дело с теми же персонажами, только жертвой в этот раз стал «дедушка», а «внучка» вместе с другом - подсудимыми. После того, как пенсионеру вынесли приговор, молодые люди решили воспользоваться случаем и начали «праздновать» свое «освобождение», оплачивая свои счета деньгами с банковской карты старика. Теперь наказание понесут все трое, каждый - свое.

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