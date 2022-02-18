Затолкали в машину и увезли: жители Крыма обеспокоились судьбой дикого оленя, который упал с обрыва

Оказалось, животного осмотрели ветеринары, а после отпустили в лес. Фото: Скриншот из видео

Накануне жителей Алушты встревожило странное видео. На нем дикого оленя поймали дорожные рабочие, затолкали в машину и уехали в неизвестном направлении. Что было дальше - никто не знает…

- Его поймали рядом подметавшие дорожные рабочие! Позвонили при мне кому-то и сказали, что это животное из заповедника, - рассказал в соцсетях автор видео.

На кадрах видно, как испуганное животное на улице Саранчева связали веревками, погрузили в газель и увезли в неизвестном направлении.

Пост опубликовала жительница Алушты Оксана Захарова. Как рассказала КП-Крым девушка, инцидент произошел недалеко от ее дома. Олень оступился и упал с обрыва. Когда она увидела что-то неладное, сразу выбежала на улицу, чтобы узнать, что случилось. Оказалось, животное каким-то образом попало в город, испугалось дороги и сорвалось с обрыва. Рядом были дорожные рабочие, которые решили помочь оленю и с помощью веревок вытащили его.

В комментариях пользователи начали переживать: «Что произошло далее с животным? Нас волнует судьба бедного оленя», «А вдруг его убили и съели?», «Бедолага, наверное, где-то печалится», «100% на шашлыки пустили».

Как удалось узнать КП-Крым в Национальном Крымском Парке, когда животное увидели в городе, его сразу же отвезли в зоопарк. Всю ночь олень просидел в вольере, а утром его осмотрел ветеринар.

- Это было не наше животное, олень прибежал из леса и испугался шумных машин. Врач посмотрел его, слава богу, он был в целости, отделался легким шоком. А потом мы его отвезли обратно в лес, - рассказали в дендрозоопарке.

Напомним, в начале февраля крымчан шокировала страшная картина, как крупный дикий олень застрял в двухметровом заборе в поселке Кацивели, что на Южном берегу Крыма. Животное нашли смертельно раненым с разрезанным брюхом, а кадры ЧП быстро разлетелись по местным соцсетям.

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