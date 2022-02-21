Удар был достаточно сильным. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/vk

Прокуратура взяла на контроль ход расследования жесткого ДТП в Симферополе, в котором пострадали шесть человек, включая трех детей.

Как сообщила прокуратура Республики Крым, авария произошла из-за того, что 20-летний водитель BMW 525 не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Outlander. В итоге две машины столкнулись. Помимо взрослых, в ДТП пострадали трое 7-летних детей.

Как уточнили в ГИБДД, дети отделались ушибами.

- Прокуратурой республики в ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жесткая авария произошла 20 февраля на улице Коцюбинского в Симферополе.

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