В Балаклаве машина провалилась в орудийный окоп времен Великой Отечественной

В 1941-1942 годах на этом месте находилась 19-я береговая батарея. Фото: ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ

В курортном городке Балаклава, что в 20 минутах езды от Севастополя, в окоп времен Великой Отечественной войны провалился автомобиль. Об этом КП-Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

По словам представителя силовых структур, искусственное сооружение было создано в первый период войны. Такое углубление в грунте служило защитой для стрелков от вражеских войск.

Как известно, Крым был одним из ключевых направлений атаки немецко-румынской армии. Основные бои велись в районе Севастополя и Керчи. Окопы, которые с особым успехом во время войны создавали русские, сохранились до наших дней. В один из таких «оружейных двориков» совсем недавно провалилась машина одного из проезжающих мимо автолюбителей. Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в соцсетях.

- В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена фотография, размещенная в средствах массовой информации 21 февраля 2022 года, на которой изображен автомобиль марки «БМВ», припаркованный на территории, где в 1941-1942 гг. находилась 19-я береговая батарея, - уточнила Мария Нажа.

По словам очевидцев ЧП, разместивших фото в соцсетях, ситуация сложилась вследствие неудачных маневров водителя: «Вероятнее всего заезжал по грунтовке водитель и был не в курсе, что слетит», «Водитель неудачно развернулся и слетел в яму», - предположили комментаторы.

По информации некоторых СМИ, в момент непродолжительного «полета вниз» внутри салона находились не только водитель, но и дети. В настоящее время силовики устанавливают личность незадачливого шофера, который умудрился так неудачно «объехать» орудийный окоп. Придется ли владельцу машины раскошелиться на ремонт, не уточняется.

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