Ранее Сергей Аксенов уже высказывался в поддержку суверенитета ЛДНР. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

- Это единственно возможное решение, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека. Оно положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России, - заявил Сергей Аксенов.

По словам главы республики, в потере Донбасса, ровно как и Крыма, Украина может винить только свое правительство. Как подчеркнул Сергей Аксенов, решению президента он «аплодировал стоя»

Стоит отметить, что поздним вечером 21 февраля в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин призвал немедленно признать независимость ДНР и ЛНР. Сразу после этого были подписаны указы о признании суверенитета народных республик.

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