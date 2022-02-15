Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за признание ДНР и ЛНР

Госдума решила направить Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР Фото: Анна САДОВНИКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал постановление Госдумы об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

- На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев, - отметил глава Республики Крым.

По словам Сергея Аксенова, данное решение поможет «остановить кровопролитие и прекратить страдания людей».

Напомним, решение направить президенту России обращение о необходимости признания независимости республик Донбасса приняли депутаты Госдумы. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сделано это будет незамедлительно, так как Украина не соблюдает Минские договоренности.

- Признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности, - подчеркнул Вячеслав Володин в Telegram.

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