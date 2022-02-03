Глава ДНР обвинил Киев в организации волны лжеминирований в Крыму

Взрывных устройств в учебных учреждениях Крыма не нашли. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Технические специалисты установили причастность Киева к ложным звонкам и сообщениям о минировании на территории 17 объектов в Донецке, Горловке и Макеевке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, угрозы получили более чем в 400 объектах в 16 населенных пунктах. А дальше - эвакуация... События со схожим сценарием недавно нарушили спокойное течение жизни и на Крымском полуострове: утро 21 января для руководителей местных школ началось с тревожных писем о готовящихся взрывах. Позже глава республики заявил, что провокаторы находятся не на территории России, орудуя из-за границы.

- Показательно, что волна ложных минирований прокатилась и по Крыму. Запредельный цинизм организаторов этого беспредела, которые находятся на украинской территории, укладывается в рамки общей политики Украины в отношении жителей Донбасса и всех русских людей, - заключил Пушилин.

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