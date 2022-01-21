Занятия во всех школах города 21 января отменены. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Утром 21 января сотрудники 10 школ в Симферополе получили письма о минировании по электронной почте. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, руководство всех учебных учреждений сразу начало действовать по инструкции.

- Сейчас поставлена задача всем средним образовательным учреждениям открыть почту и проверить сообщения. На 08:40 поступили сообщения о минировании трех школ в городе, - сообщил исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Позже грозные письма на почте обнаружили еще в 7 учебных учреждениях города. Эвакуацию в срочном порядке провели в школах №№ 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20 и 39.

- Мы открыли электронную почту и через некоторое время пришло сообщение о том, что здание заминировано. Далее мы действовали по инструкции - позвонили во все службы, нашему руководству. Школу обследуют. Работают МЧС, МВД, Росгвардия. Дети очень быстро эвакуировались, - рассказала директор МБОУ «Сош №24» Людмила Апостолова.

Аноним, отправивший сообщение представился последователем Владислава Рослякова, который четыре года назад пронес в керченский политех бомбу и взорвал ее вместе с учащимися и учителями, а позже начал хладнокровно расстреливать студентов. В письмах, отправленных школам Симферополя, текст которых опубликовала городская мэрия, аноним представился последователем Рослякова и написал: «Я всегда мечтал стать, как он. Вы все умрете».

К выяснению обстоятельств уже приступили оперативные службы и правоохранительные органы. Кроме того, принято решение отменить сегодня занятия во всех школах города.

Отметим, что с января в стране началась волна массовых сообщений о лжеминированиях. Из-за анонимных сообщений о минированиях силовикам приходилось эвакуировать школы в Екатеринбурге и Красноярске. Волна ложных сообщений о минированиях докатилась и до Дальнего Востока. В Хабаровске «заминированы» оказались не только школы, но и торговые центры.

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