В Керчи сообщили о минировании всех школ

Ранее поступили сообщения о минировании школ в Симферополе Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайт администрации Керчи поступило сообщение о заминировании всех школ города. Об этом сообщил собственный источник КП в экстренных службах.

Ранее сообщения о минировании поступили на почту десяти школ Симферополя. Позже их количество увеличилось до 14-ти. Их отправил якобы последователь Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Руководство школ провело эвакуацию и обратилось в правоохранительные органы.

Позже аналогичное сообщение получило руководство Таврической академии Крымского федерального университета.

19 января Утром 19 января в печально известный Керченский политехнический колледж поступило анонимное сообщение о минировании. Всех студентов и преподавателей эвакуировали, взрывное устройство не нашли.

Волна массовых сообщений о минировании прокатилась по многим регионам России в январе. Десятки школ эвакуировали в Ростовской области, больше ста учебных заведений - в Красноярске. Лже-минирования также были в школах Биробиджана, Сахалина, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары и Тюмени. Одним из первых волна «минирований» накрыла Екатеринбург. 12 января там эвакуировали больше 150 школ и несколько вузов.

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