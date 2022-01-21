В Симферополе сорваны занятия в школах и Таврической академии КФУ

В школах Симферополя сегодня отменили занятия Фото: Архив "КП"

В Симферополе после сообщений о минировании прекращены занятия в школах. Решение принято администрацией города.

- Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя, - сообщил врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

С утра сообщения о минировании поступили на почту 10 столичных школ. Дальше их количество увеличилось до 14. Все сообщения якобы написаны последователем Влада Рослякова, который в 2018 году совершил массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Руководство школ по инструкции обязано провести эвакуацию и обратиться в правоохранительные органы.

Аналогичное сообщение поступило в Таврическую академию Крымского федерального университета.

- Буквально несколько минут назад по системе внутреннего оповещения прозвучала команда на эвакуацию, - сообщили КП-Крым в пресс-службе вуза. - Студенты и преподаватели организовано покинули аудитории и учебные корпуса. Сейчас на месте работают правоохранители.

Кроме того, аналогичные сообщения с угрозой взрыва получили и несколько учебных учреждений в Севастополе.

Напомним, 19 января в печально известный Керченский политехнический колледж поступило анонимное сообщение о минировании. Из помещений пришлось экстренно всех эвакуировать. Пиротехники взрывоопасных предметов не нашли.

В окятбре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пронес в учебное заведение самодельную бомбу и взорвал ее. Затем он расстрелял студентов и преподавателей. Жертвами стали 20 человек, больше 50 были ранены. Самого Рослякова нашли мертвым в библиотеке колледжа.

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