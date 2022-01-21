В Севастополе заминировали несколько учебных заведений

После сообщений о минированиях в учебных заведениях усилили меры безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В несколько учебных заведений Севастополя поступили сообщения о минировании. Информация о происшествиях появилась в социальных сетях. Так, в группе «Инцидент Крым» в социальной сети «ВКонтакте» жители города сообщают, что учащихся отправили домой.

Информацию об этом также подтвердили в пресс-службе правительства города Севастополя. Данные о минированиях проверят сотрудники правоохранительных органов

- На данный момент работают соответствующие органы, и усилены меры безопасности в учреждениях образования, - говорится в сообщении.

Точное количество учебных заведений, куда поступили сообщения о минировании, на данный момент не уточняется. В пресс-службе МВД по городу Севастополю КП-Крым пообещали уточнить информацию позднее.

Напомним, утром 21 января появилось сообщение о минировании школ Симферополя. Были отменены занятия.

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