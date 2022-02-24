Глава Крыма также поручил организовать пункты приема беженцев. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины, которую ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

- Наш Президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур и подразделением Министерства обороны, - заявил Аксенов.

При этом, по его словам, принято решение до понедельника, 28 февраля, ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. В частности, это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.

МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев.

Кроме того, на станциях «Крымавтотранса» в Джанкое, Армянске и Красноперекопске увеличено количество автобусов.

- Принято такое решение, чтобы у желающих поехать вглубь республики Крым была такая возможность, - заключил глава РК.

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