В граничащих с Украиной районах Крыма отменили занятия в школах

В остальных районах Крыма все школы продолжают работать в штатном режиме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школы в приграничных населенных пунктах Крыма приостановили учебных процесс. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Пока меры введены до окончания учебной недели.

Так, ближайшие два дня дети не будут посещать учебные учреждения в Джанкое, Джанкойском районе, Красноперекопском районе, Красноперекопске и Армянске.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в связи с ситуацией в Донбассе.

- В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур, - отметил Сергей Аксенов.

По его словам, МЧС дано поручение организовать пункты приема для беженцев.

Стоит отметить, что занятия в школах были также отменены и в Белгородской области России, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, вечером 21 февраля в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин призвал немедленно признать независимость ДНР и ЛНР. Сразу после этого были подписаны указы о признании суверенитета народных республик. Позже глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение единственно возможным.

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