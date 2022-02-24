Желающих покинуть Армянск из-за военной операции на Украине перевозят в Красноперекопск

Желающих покинуть город вывезут на специально подготовленных автобусах Фото: Виктория МИНАЕВА

Жителей крымского города Армянск, который расположен в семи километрах от границы с Украиной, вывозят в Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.

- Есть отдельные обращения на линию 112 граждан с беспокойством о том, что им делать. Людей всех успокаиваем, ситуация под контролем. Единственное, желающих временно выехать из Армянска перевозят в Красноперекопск, - прокомментировал ситуацию министр.

По его словам, речь об эвакуации населения на текущий момент не идет. Для граждан, которые по собственному желанию решили покинуть город, подготовили автобусы. Их временно разместят Красноперекопском Доме культуры, где для крымчан уже организовано горячее питание и медпомощь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов лично выехал в Армянск, чтобы проконтролировать ситуацию. По его словам, у границы с Крымом слышны взрывы и выстрелы, в связи с чем граждане, ради собственного спокойствия, могут временно покинуть приграничные территории.

- Ситуация в регионе полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями Министерства обороны. В приграничной полосе слышны разрывы, слышны звуки выстрелов, - отметил глава республики.

Он подчеркнул, что ни один снаряд на территорию Крыма не попал и не попадет. В настоящий момент совершаются действия, которые выполняются по поручению президента России - идет специальная военная операция на территории Украины. В связи с этим приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из некоторых населенных пунктов в центр Крыма.

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