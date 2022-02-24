На границе Крыма с Украиной временно закрыли все три пункта пропуска

Все пункты пропуска временно закрыты
Фото: Архив "КП"
На границе Крыма с Украиной временно закрыли все пункты пропуска.
- Просим крымчан не планировать поездки до особого распоряжения, - сообщили власти Крыма.
На границе Крыма с Украиной расположено три пункта пропуска - «Перекоп», «Армянск» и «Джанкой».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов сообщил, что все органы власти и службы республики находятся на рабочих местах. Ситуация под контролем силовых структур.
По словам главы РК, принято решение до 28 февраля ограничить работу школ и детсадов на приграничных территориях. В Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах образовательный процесс приостановлен до понедельника. Также отменены занятия и в школах Керчи. МЧС дали поручение организовать пункты приема беженцев. Желающих выехать из Армянска перевозят в Красноперекопск.
Кроме того, в республике не ограничены услуги связи, банковская система также работает в штатном режиме.
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