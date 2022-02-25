«Сначала были выстрелы, потом стало тише»: как живет Луганск на второй день спецоперации России

Центральная площадь города опустела. Фото: Общественное движение «Мир Луганщине»

В Украине второй день продолжается спецоперация российских военных. Донбасс ждал помощи от России, и она пришла.

О том, что сейчас происходит в Луганске, КП-Крым рассказала местная жительница Галина Григорова, координатор проекта «Забота о ветеранах» Общественного движения «Мир Луганщине».

РАНЬШЕ ВЫСТРЕЛЫ БЫЛИ СЛЫШНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Восемь последних лет я живу в Луганске, - рассказывает 65-летняя ветеран труда. - За все эти годы я очень устала жить, прислушиваясь к каждому шороху. Выстрелы были слышны буквально каждый день. Люди были в таком состоянии, что готовы были просидеть в подвале неделю, лишь бы закончилось. Мы вымотались и устали.

Местные жители в основном сидят по домам. Фото: Общественное движение «Мир Луганщине»

Напомним, что часть Луганской и Донецкой областей стали площадкой военных действий в 2014 году, когда были провозглашены республики ДНР и ЛНР. Украинские военные начали «антитеррористическую» операцию, и с тех пор спокойствия на этой территории не было.

Когда 21 февраля Владимир Путин подписал долгожданный указ о признании республик, местные жители буквально воспряли духом.

- Я слушала речь президента России со слезами на глазах. История творилась буквально в моменте. После его речи молодежь с криками выбегала на улицу. Несмотря на поздний час, по улицам устроили автопробег. А мы, старики, перезванивались, выходили на балконы, - делится жительница Луганска.

По ее словам, горожане предвидели, что подоспеет долгожданная помощь, но не думали, что это произойдет так быстро. Ведь спецоперация началась уже через несколько дней, 24 февраля.

ТИШЕ СТАЛО 25 ФЕВРАЛЯ

- Понимали, что-то приближается. Ведь не зря же заранее объявили эвакуацию. Те, кто хотели уехать, успели покинуть город и республику, а остальные остались. Утром 24 февраля мы слышали выстрелы на краю города, но не испугались, потому что уже привыкли к этому. Так что, это утро ничем не отличалось от тех, что были раньше. Только когда почитали новости, поняли, что началась спецоперация, - поясняет Галина Сергеевна.

Женщина отмечает, что местные не паниковали, потому что город был готов к обороне. А вот 25 февраля пришла весть, что украинские военные отступили дальше. После этого стало спокойнее и тише:

- Сегодня мы уже не слышали выстрелов. Но люди по-прежнему бдительные, по городу ездит меньше машин и общественного транспорта. Российских военных не так много, да и мы к ним уже привыкли.

В Луганске 25 февраля немноголюдно. Фото: Общественное движение «Мир Луганщине»

В Луганске, кстати, не было перебоев с водой, не отключали и электроэнергию. У местных есть и связь, и интернет. Теперь же жители ЛНР, как и ДНР, ждут окончания спецоперации и верят в то, что когда-то в их домах будет мирно и тихо, как когда-то 8 лет назад.

- Никто из нас не хочет, чтобы гибли люди. Когда я работала в школе, дети традиционно читали стихотворения о мире, и как-то очень привыкли к этому слову, перестали его ценить. А когда все это началось, мы поняли, что такое мир и хотим, чтобы он к нам вернулся, - надеется жительница Луганска.

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