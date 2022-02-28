Хвостатые со сложной судьбой: крымчанин приютил 11 собак, эвакуированных с Донбасса

В конце февраля на своих машинах крымские волонтеры поехали спасать обитателей донецкого приюта «Четыре лапки», которые оказались рядом с военными действиями Фото: Александра Тимощенко

Слепой Дружок и его подружка, два лохматика, три спаниеля, две болонки, пудель, дворняга Мотя, тойпинчер и щенок, найденный на трассе по пути в Донецк. В Крым прибыла первая партия четвероногих беженцев, которых из-под обстрелов спасли местные волонтеры. Их забрал в свой приют в Симферополе «Лабрадом» волонтер Дмитрий Фролов.

«ПРЯМО ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛОВ»

Сейчас там живут около 60 милых пушистиков самых разных пород. С порога они пытаются показать свою любовь - прыгают, облизывают, гавкают. По словам хозяина, у каждого здесь есть своя история. Кого-то нашли в лесу с порезанным горлом, кого-то сбила машина, а кого-то просто бросили на улице. Но есть и те, которые приехали в приют прямо из-под обстрелов. Для них во дворе обустроен отдельный вольер.

Пушистики уже 8 лет живут без хозяев Фото: Александра Тимощенко

В конце февраля на своих машинах крымские волонтеры поехали спасать обитателей донецкого приюта «Четыре лапки», которые оказались рядом с военными действиями, поэтому нужно было срочно забирать маленьких друзей.

- Наша помощница Кристина сама родом из Донецка. Ей на днях позвонила мама и попросила перечислить деньги в приют «Четыре лапки». Так мы о них и узнали, как раз познакомились с владельцами. А когда ситуация была уже критичная, решили помочь «хвостикам», - рассказывает КП-Крым Дмитрий.

У КОГО-ТО ПОГИБЛИ ХОЗЯЕВА

В донецком приюте сейчас живут около 350 собак. Кроме этого, там обитают еще и еноты, лисы и даже дикие козы. Многие питомцы попали в «Четыре лапки» еще восемь лет назад, когда началась гражданская война в ДНР и ЛНР. Тогда многие животные попросту лишились своих хозяев. Люди бросали свои квартиры и переезжали, у кого-то разрушился дом, а кто-то погиб.

Собаки рады новым гостям Фото: Александра Тимощенко

- Сами понимаете, сейчас очень многие пытаются переехать, но взять с собой четвероногого друга не всегда возможно. Поэтому отдавали в приюты ну или оставляли прям во дворах.

ПУШИСТИКИ ЖДУТ НОВЫХ ХОЗЯЕВ

Когда четвероногих беженцев привезли на полуостров, семерых собак сразу забрали на домашние передержки неравнодушные крымчане. Сейчас в «Лабрадоме» донецких питомцев всего четверо: Мотя, слепой Дружок и два лохматика. Ими уже заинтересовались местные. Сейчас волонтеры ведут собеседования с потенциальными хозяевами. Вполне возможно, что весной пушистики отправятся в новый дом.

Слепой Дружок и Мотя Фото: Александра Тимощенко

Сейчас в приюте «Лабрадом» живут около 60 собак. В будущем волонтеры планируют увеличить количество вольеров, чтобы помогать и другим животным, но сейчас на это нет нужных средств.

Напомним, в этом же приюте во время сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса держали собак, чьи хозяева попали в больницу. Для них в «Лабрадоме» были обустроены отдельные вольеры.

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