Хвостатые «мостостроители» и «ученые»: топ-5 самых известных котиков Крыма

Кот Мостик стал знаменитостью после 2015 года. Фото: Инфоцентр "Крымский Мост"

В России 1 марта традиционно отмечают День кошек. Пушистых мурлык на полуострове очень любят. Хвостатые часто попадают в объективы камер отдыхающих, становятся членами семей и символами масштабных строек. «Комсомолка» в честь праздника вспомнила пять самых известных усатых-полосатых Крыма.

Кот Мостик

Кот часто "проверял" качество асфальта на мосту. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Самая знаменитая кошачья морда в Крыму, которая стала известна и за пределами полуострова - кот Мостик. В 2015 году хвостатого приютили мостостроители в Керчи. Котику дали говорящую кличку. С тех пор рыжий стал символом стройки века.

Он лично «контролировал» установку опор моста, следил за качеством строительных материалов, ездил за рулем машины товарища - строителя Михалыча. Мостику обеспечили трехразовое питание. Позже на опоре моста изобразили 20-метровое граффити в честь символа моста. С тех пор у рыжещекого талисмана появились десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Он стал народным любимцем. Сувениры с Мостиком раскупают, как горячие пирожки. После того, как строительство Крымского моста завершилось, котик сменил сферу деятельности и стал журналистом в МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Вежливый» кот

Безымянного кота прославили скульпторы в Крыму и Амурской области. Фото: Сергей Аксенов/"Вконтакте"

Как зовут этого рыжика, никто не знает. Зато он очень быстро стал знаменитостью в 2014 году. Тогда хвостатого взял на руки «вежливый человек» и передал кота мальчику. Этот момент и запечатлели фотографы. Позже котика увековечили на двух памятниках в честь Крымской весны - в Амурской области и в Симферополе.

Кошечка Маркиза из МФЦ в Ялте

Кошечка Маркиза дарит хорошее настроение сотрудникам и посетителям. Фото: пресс-служба ГБУ РК «МФЦ»

Не так давно сотрудники МФЦ в Ялте представили новую «сотрудницу» - кошечку по кличке Маркиза. Четвероногая ежедневно приходит на свое рабочее место, патрулирует территорию, отслеживает качество и удобство услуг, которые предоставляют в МФЦ. Конечно, самая главная обязанность Маркизы - встречать посетителей и мурлыкать. Это поднимает всем настроение. У кошечки трехразовое питание, часто ее угощают и посетители МФЦ.

Главный республиканский кот Сэм

Кот Сэм. Фото: Сергей Аксенов/Instagram

Несколько лет назад глава Крыма Сергей Аксенов рассказал журналистам о своем питомце. Это кот Сэм.

- У нас дома живет самый обычный кот по кличке Сэм. Мы не планировали заводить домашнего питомца, все произошло случайно. На выставке кошек во Дворце Пионеров он прижался к моей супруге и не хотел отпускать. Ему было пять месяцев. Супруга не смогла устоять и купила, - написал глава республики в Instagram.

Ученая кошечка Мурка

Кошка Мурка живет в библиотеке больше 10 лет. Фото: пресс-служба КФУ

Больше десяти лет кошка Мурка поселилась в библиотеке Крымского федерального университета. Она приблудилась молоденькой кошечкой, а теперь уже засуженная пенсионерка. Котят, которые рождались у Мурки, удачно раздали. Один из них живет у сотрудницы университета. Работники библиотеки говорят, что кошечка не ко всем идет на руки, зато котя очень любит научные конференции. Мурка ночует в книгохранилище, у нее есть специальная коробочка.

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